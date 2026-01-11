影／光影拾韻綻放光芒 廖涵茵油畫展大墩畫廊登場

▲為圓夢而畫畫，讓人生因藝術而更加豐盈。藝術家廖涵茵個展《光影拾韻》於今日下午在台中大墩文化中心大墩藝廊揭幕。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為圓夢而畫畫，讓人生因藝術而更加豐盈。藝術家廖涵茵個展《光影拾韻》於今（11）日下午在台中大墩文化中心大墩藝廊（六）揭幕，在多位藝文界好友及政界、文化界人士到場見證下，正式展開一場以光影書寫生命記憶的藝術旅程。廖涵茵以細膩筆觸捕捉生活中常被忽略的光影與動人瞬間，透過作品分享她對藝術、生命的深刻感悟，並邀請觀者在畫作中尋找屬於自己的感動與心靈共鳴。

廖涵茵自幼熱愛繪畫，儘管事業有成，仍毅然放下原有工作，全心投入藝術創作。她先後師從水墨大師葛憲能老師，奠定深厚筆墨基礎，並為拓展視野與創作能量，再跟隨陳華老師、方鎮洋老師學習，從水墨延伸至油畫，逐步建立屬於自己的藝術語彙。

廣告 廣告

▲廖涵茵以細膩筆觸捕捉生活中常被忽略的光影與動人瞬間，透過作品分享她對藝術、生命的深刻感悟，並邀請觀者在畫作中尋找屬於自己的感動與心靈共鳴。（圖／記者林明佑攝）

多年來，廖涵茵在水墨與油畫之間融會貫通，創作能量持續累積，作品更入選法國藝術沙龍，獲得國際肯定，成為其藝術道路上的重要里程碑，也為持續創作注入強大信心。

▲廖涵茵自幼熱愛繪畫，儘管事業有成，仍毅然放下原有工作，全心投入藝術創作。（圖／記者林明佑攝）

此次展覽以《光影拾韻》為主題，廖涵茵以細膩筆觸捕捉生活中常被忽略的光與影，將看似平凡卻充滿詩意的瞬間定格於畫布之上，化為一幅幅溫潤而深刻的生命記憶。展出作品涵蓋靜物、山水與花卉，題材多元，情感真摯。

▲多年來，廖涵茵在水墨與油畫之間融會貫通，創作能量持續累積，作品更入選法國藝術沙龍，獲得國際肯定，成為其藝術道路上的重要里程碑，也為持續創作注入強大信心。（圖／記者林明佑攝）

廖涵茵表示，藝術最動人的地方，在於即使文化與語言不同，一幅好的作品依然能跨越界線，與世界各地喜愛藝術的人產生共鳴。她也期盼透過本次展覽，與觀者分享內心世界，讓每一幅作品不僅是個人創作，也能與大家心靈對話共振。

▲藝術家廖涵茵個展《光影拾韻》於今日下午在台中大墩文化中心大墩藝廊開幕合影。（圖／記者林明佑攝）

廖涵茵強調，藝術創作是一條需要長久堅持的道路，除了自身不斷努力，更需要外界的鼓勵與支持，才能持續前行、綻放異彩。

畫展開幕式當天，台中市政府文化局副局長曾能汀、文化部前政務次長林金田、前台灣省政府副秘書長簡俊淦、前台灣省政府顧問吳崑茂、前國立台中圖書館館長蘇忠，以及水墨大師葛憲能、台灣國際藝術協會榮譽理事長方鎮洋…等人均到場祝賀，為展覽增添濃厚藝文氣息。