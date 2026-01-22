影/光復獲救女童「小沂」送注音卡片 童語：長大要當消防員

屏東消防局特搜大隊在119消防節表揚大會上，迎來一位神祕嘉賓，正是去年923花蓮光復洪災中獲救的6歲女童「小沂」，她在家人陪同下遠從花蓮南下，手捧花束與手寫卡片向救命恩人致謝，更童言童語表示「長大要當消防員」，讓現場所有人深受感動。

小沂在119消防節驚喜現身屏東消防局表揚大會 。（圖／中天新聞）

去年9月23日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，釀成19人死亡、5人失聯的重大災情。當時屏東縣消防局特搜大隊第一時間馳援，成功救出64名受困民眾。其中最令人振奮的救援行動，便是將受困超過1天的小沂從屋頂橫梁救出，然而她的阿公、阿婆卻不幸罹難。水患來襲時，小沂被阿公、阿婆托上屋頂橫梁待援，最終由屏東特搜人員救出。

廣告 廣告

小沂手寫卡片 。（圖／中天新聞）

小沂在卡片上以注音寫下「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂、平平安安、恭喜發財」，還畫上太陽、蝴蝶、草地等插畫，充滿童趣。她更將自己夾到的兔子玩偶送給將她抱出屋頂的特搜隊員林楷晟，表達最真摯的謝意。

林楷晟收到禮物後，立刻將兔子玩偶掛在肩上。他表示，救援當下太過匆忙，沒有時間與小沂互動，如今看到她平安健康，還親手送他禮物，讓他非常感動，並表示會好好珍惜禮物。

延伸閱讀

影/你給我起來！基隆大火小隊長詹能傑殉職 同僚擔架旁悲喊

小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走

一家都是英雄！詹能傑曾與弟弟協助太魯閣號出軌搜救 經歷曝光