影／光看就腳軟！《太報》直擊霍諾德試爬101 驚險畫面曝光

霍諾德明天將挑戰攀登台北101，今天下午先試爬。林建嘉攝



國際知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）明天將徒手攀登台北101，並在Netflix全球直播。近日他展開試爬，《太報》記者直擊他在101外牆攀爬的畫面，為明天的行動做最後準備，民眾在社群媒體分享，直呼「光是用看的腳就軟了」，驚險程度不同凡響。

40歲的霍諾德今天（1/23）試著攀爬101，《太報》記者現場拍下他在外牆的畫面，也有網友在社群分享各自拍到的照片，直言「真強！徒手無工具，且無確保措施」、「光看照片就目瞪口呆」、「光是用看的腳就軟了」。

霍諾德其實2013年就曾試著詢問是否可以攀登台北101，當年由於安全考量，未與官方達到共識；2017年他以無繩攀登900公尺高的「酋長岩」創造歷史，去年寫信給101董事長賈永婕，表達攀登台北101的強烈意願，並強調自己有縝密的風險評估與練習，絕非玩命，最終雙方達成共識，將在明天見證成果。

