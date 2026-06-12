(影) 克里米亞遭全面孤立! 赫爾松關鍵橋樑全遭摧毀 俄軍補給瀕臨癱瘓
[Newtalk新聞] 烏克蘭近期大幅加強對俄軍後勤補給線的打擊力度，鎖定連接俄羅斯佔領區赫爾松州與克里米亞半島的重要橋樑及運輸車隊發動攻擊。多座關鍵橋樑接連受損，燃料與彈藥運輸也頻遭無人機襲擊，外界認為烏軍正試圖進一步切斷俄軍在南部戰線的補給網路，使克里米亞逐步陷入孤立。
根據烏方消息，位於瓊加爾的重要橋樑已遭受嚴重破壞。儘管俄軍一度部署浮橋試圖維持通行能力，但烏軍無人機持續鎖定相關設施展開攻擊，使修復與運補作業面臨巨大壓力。
赫尼切斯克（Henichesk）地區橋樑同樣遭到打擊。雖然橋體尚未完全封閉，但據稱已嚴重受損，目前僅剩單向車道可供通行，能否承受重型貨車、油罐車等大型車輛通過，仍存在高度疑問。
此外，連接克里米亞北部的重要交通節點阿爾米揚斯克（Armyansk）橋樑也遭多架無人機命中。烏方表示，橋樑目前已無法供汽車與卡車正常通行，而位於阿爾米揚斯克北方斯塔夫基（Stavky）附近、連接 M17 高速公路與北克里米亞運河以北道路的橋樑，同樣遭受攻擊，具體受損情況仍待進一步確認。
烏克蘭第一獨立突擊團更宣稱，阿爾米揚斯克附近橋樑的受損程度甚至比先前遭重創的瓊加爾橋更為嚴重，相關戰果細節將於稍後公布。
有消息指出，烏軍已成功擊中通往克里米亞的最後一座關鍵橋樑，並在俄軍後勤車隊通過期間發動攻擊，造成車隊嚴重損失。分析人士認為，若相關消息獲得證實，俄軍在赫爾松與克里米亞之間的補給能力恐將受到重大打擊。
除了橋樑設施外，俄軍燃料與彈藥運輸系統也成為烏軍重點目標。烏克蘭第 422 獨立無人系統團發布影片顯示，多輛俄軍燃料卡車遭攻擊無人機鎖定，其中至少兩輛油罐車在遭擊中前的最後畫面被拍攝下來。
此外，烏軍近日在克里米亞北部阿爾米揚斯克附近襲擊一支約 50 輛車組成的俄軍後勤車隊。該車隊主要負責運送燃料與彈藥，部分車輛已被摧毀，進一步削弱俄軍前線補給能力。
另一方面，位於塞瓦斯托波爾斯特列茨卡灣（Streletskaya Bay）的俄羅斯黑海艦隊武器裝備庫，也傳出遭烏軍「海王星」（Neptune）巡弋飛彈襲擊。消息指出，俄軍偵測到兩波飛彈來襲並試圖透過電子戰手段干擾其飛行路徑，但最終未能成功攔截。
在被俄軍控制的赫爾松地區，後勤短缺問題似乎也逐漸浮現。網路流傳影片顯示，當地民眾手持汽油配給券排隊等待加油長達數日。然而就在加油過程中，一輛準備駛向加油站的俄軍燃料油罐車遭烏軍無人機擊毀，引發現場混亂。
分析認為，隨著刻赤大橋過去數年多次遭受攻擊、運輸能力下降，加上俄軍主要渡輪系統接連被摧毀，烏軍如今又持續打擊赫爾松至克里米亞之間的橋樑與補給線，俄軍在克里米亞及南部戰區的後勤壓力正快速升高。若相關攻勢持續擴大，恐對俄軍未來作戰能力造成更深遠影響。
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