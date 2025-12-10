(影) 入侵烏遭制裁! 俄已在AI領域全面落後 普丁與機器人互動慘遭無視

[Newtalk新聞] 自從發動針對烏克蘭的侵略戰爭後，俄羅斯受到美國、歐洲等全球主要國家的聯合制裁，俄國的科技發展也因此陷入停滯。近期有消息稱，即使俄羅斯總統普丁下令全力發展，但該國已經在人工智慧 ( AI ) 領域全面落後於其他主要國家。有外媒分析認為，在無法進口設備且資金、人才持續流失的背景下，俄羅斯已經幾乎不可能在相關領域取得任何突破，與他國的差距也將持續擴大。





美國《華爾街日報》( WSJ ) 報導稱，雖然普丁先前曾多次公開要求國內企業發展 AI 產業，並實現在 AI 領域「引領世界」的目標，但俄羅斯卻已經在全球 AI 發展競賽中逐漸落後，與先進國家間的差距也日漸加大。該報導認為，導致此現象的主要原因，與俄烏戰爭造成的脫鉤與制裁有關。

廣告 廣告





該報導引用美國史丹佛大學公布的研究報告指出，在評估全球各主要國家的 AI 生態系統發展指數後，俄羅斯目前排名在 36 個國家中的第 28 名，幾乎處於墊底的位置，「即使是俄羅斯國內最好的語言模型，也比 ChatGPT 、 Gemini 等美國模型的舊版本還要落後」。前俄羅斯網路企業 Yandex 高層管理人員尤里．波多羅日尼 ( Yuri Podorozhny ) 也在接受訪問時坦承，稱俄羅斯已在全球 AI 競爭中落敗，「我們已經落後了好幾年」。





白俄羅斯媒體《NEXTA》也發布推文補充稱，美國與歐洲國家針對俄羅斯的制裁，幾乎切斷了該國獲取晶片、硬體等先進設備的管道，「俄羅斯現在甚至連最基本的晶片需求也無法滿足」。部分俄羅斯企業也會透過向中間商購買設備、秘密註冊外國雲端服務的方式，推動相關產業的發展。





另外，《NEXTA》指出，俄羅斯科技企業能獲得的融資也與西方同行存在巨大的差距，「過去一年內，俄羅斯的 AI 公司只籌集了約 3000 萬美元的資金，與 2024 年籌集 60 億美元資金的 OpenAI 存在巨大的差距；超過 80% 頂尖 AI 工程師的流失也讓該國幾乎不可能在 AI 領域獲得任何突破」。





《NEXTA》也分享影片，展示普丁出席 AI 機器人相關論壇時，試圖與俄羅斯製人型機器人互動，卻幾乎沒有獲得任何回應的畫面。《NEXTA》表示，在該場論壇中，普丁承認俄羅斯需要解決在 AI 領域遭遇的瓶頸，「但我們目前仍不清楚該如何解決這些問題」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日地震逾10萬人避難! 岩手海嘯一度浪高70釐米 青森核廢料池水溢出

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了