影／內壢驚平安夜不平靜！醉男強奪菜刀砸車喊殺人

42歲林姓男子遭警方壓制。（圖／警方提供）





平安夜驚魂，桃園市中壢區於昨日傍晚傳出持刀恐嚇事件。一名42歲林姓男子疑似酒醉後，闖入店家奪取菜刀並沿街高喊殺人，甚至動手毀損路邊汽機車。中壢警方獲報後於1分鐘內趕抵現場，迅速將其壓制，全案依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

12月24日18時55分許，林姓男子疑似在不勝酒力的情況下，闖入忠孝路上一間店家，大聲咆哮要殺人，並趁隙拿取店內一把菜刀後衝出。林男隨後持刀沿街移動，過程中砸壞停放於路邊的一輛汽車與一輛機車，引發周邊民眾恐慌。

林男隨後步行至成章一街與福德路口，試圖向另一間店家更換西瓜刀，所幸該店老闆反應迅速，先將其手中的菜刀收走並嚴正拒絕提供刀具。此時，接獲報案的內壢派出所警網抵達現場，立即以優勢警力將林男壓制逮捕，現場扣押菜刀一把。

針對此案，中壢分局指出林男行為已嚴重危害公共安全，經警詢後，全案正式依刑法恐嚇公眾罪移送地檢署偵辦。警方表示將持續強化巡邏與快速應變機制，同時呼籲民眾若遭遇危險，應第一時間通報，以確保安全。

