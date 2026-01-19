（影）內政部消防署發布「致敬守護，堅強後盾」影片 向全國消防英雄致敬

[Newtalk新聞] 內政部消防署今（19）日發布「致敬守護，堅強後盾」影片，向全國消防人員、義消、防火宣導員、救護人員及災害防救志工致上最高敬意，並宣布政府已全面啟動「消防廳舍改善計畫」，投入2.8億元改善151處老舊消防廳舍內裝，提供第一線同仁更舒適的休息與備勤環境。





影片以「119」作為全民安心的代號開頭，強調這串數字背後是消防兄弟姊妹日夜無私付出與守護。消防署表示，無論是火災搶救、緊急救護或災害防救，所有消防英雄都在第一線為民眾築起安全防線。政府則以實際行動回饋，成為他們最堅強的後盾。

根據消防署先前公布的「消防廳舍內部設施改善3年中程計畫」（自民國112年至114年），中央與地方協力推動，已完成全國151處屋齡20年以上的消防廳舍內部修繕工程。總經費約2.8億元，主要針對老舊廳舍內裝進行全面改善，包括休息室、備勤區等設施升級，讓消防同仁在高壓勤務後能獲得更好恢復與休息空間，提升整體執勤效能與身心健康。





消防署強調，「你們守護人民，政府守護你們」的理念，正是此次影片與計畫的核心精神。在119消防節這一天，消防署特別祝福全國消防英雄節日快樂、出勤平安，也呼籲全民持續支持消防工作，一起守護家園安全。

