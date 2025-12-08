影/內湖公寓大火！「整層狂燃向上延燒」33人急逃3人緊急送醫

台北市內湖區昨（8）日晚間發生嚴重火警，一棟公寓的4樓突然竄出猛烈火舌，造成3名住戶一度受困被嗆傷送醫，另有33人緊急逃生，情況一度相當危急，烈焰狂燃的驚悚畫面也曝光。

火災現場的慘狀。（圖／中天新聞）

起火地點為民權東路六段90巷25弄一棟5層樓公寓4樓，當時窗戶噴出熊熊烈焰，火勢迅速吞沒整層並往上延燒，濃煙不斷竄出，鄰近住戶急忙撤離，消防也接獲疑似有人受困的通報。

消防人員抵達時，4樓與5樓共3名住戶已自行逃出，但因吸入濃煙身體不適，皆意識清楚，隨後送往內湖三總治療，包含66歲女子與85歲、51歲兩名男性。

此次火警共疏散本棟及鄰棟住戶33人，消防局動員25輛消防車、3輛救護車與70名人力，並於11時42分撲滅火勢。初判起火點位於4樓傢俱及雜物區，燃燒面積約11平方公尺，詳細原因仍待釐清。

一共33人緊急逃命。（圖／中天新聞）

