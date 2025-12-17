影/內湖女郵局領210萬「裝潢費」 警點破貓膩急阻詐

台北市內湖一名女子遇上詐騙到郵局臨櫃提領210萬現金，還向警方出示估價單證明，警方為點醒女子當面聯繫單據上裝潢公司，對方遭質問後女子才相信警方說詞驚醒保住積蓄。

內湖一名女子遭詐欲臨櫃提款210萬遭警方及時攔阻。（圖／翻攝畫面）

北市內湖分局西湖派出所日前接獲轄內西湖郵局行員報案，行員通報表示一名女子臨櫃要求提領新臺幣210萬元現金，理由相當可疑，員警立即趕赴現場了解詢問。

林姓女子向員警表示210萬現金是要支付裝潢公司，還出示估價單稱該公司要求以現金支付，警方為求謹慎搜尋該公司資訊，亦檢視女子所出示估價單，主動致電該裝潢公司查證。

對方表示公司位於台南且不接北部案件，也無此名客戶，進一步要求女子撥打與她長期聯繫、指導她匯款與提領流程的「公司窗口」，電話接通後對方自稱是公司「師傅」並非業務人員，詢問公司統一編號、負責人姓名與實體地址等基本資料，對方卻語塞回答含糊。

員警仔細向林女說明此為典型詐騙手法，詐團往往要求被害人假借「裝潢工程」、「訂金」等名義，誘使被害人提領大筆現金交付，以免遭行員或員警關懷提問，經警方耐心勸導與說明，林女才驚覺自己遭詐打消提款念頭，並感謝郵局行員與警方的協助保住辛苦積蓄。

內湖分局表示，今年與轄內金融機構聯手阻詐，已攔阻新臺幣1億3360多萬元，呼籲民眾若遇到不明人士要求匯款或提領現金，務必冷靜查證，切勿輕信電話或網路訊息，可撥打165或110報案尋求協助。

