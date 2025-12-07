影/內湖駕駛按喇叭提醒前車未打燈！ 竟被對方當街亮刀威脅

台北市內湖區成功路2段靠近交流道口，本月4日晚間7點多發生一起嚴重的行車糾紛事件。一名駕駛因按喇叭提醒前車變換車道未打方向燈，竟引起對方強烈不滿，當場開窗持刀大聲嗆聲威脅，整個過程被路旁機車的行車紀錄器完整拍下。

根據網友上傳至《爆料公社》的行車紀錄器畫面顯示，雙方車輛疑似因為變換車道問題發生爭執。當其中一方按喇叭提醒時，另一輛白色轎車的駕駛情緒激動，立即開啟車窗並用右手持刀向外嗆聲，行為相當囂張。

事件發生後，兩輛白色轎車甚至併排慢行，試圖將對方車輛攔停，危險行為持續進行。令人驚訝的是，事發地點距離台北市內湖分局僅800公尺，該名駕駛竟敢在如此接近警局的地點公然持刀威脅他人。

此事件在網路上引發熱烈討論，許多網友對於「按喇叭變成戰鬥邀請」的現象感到不解。有網友表示，喇叭本來就是用來提醒的交通工具，不應該成為引發衝突的導火線。

內湖分局接獲網路影片後，已立即介入調查此案，將通知雙方駕駛到案說明。警方提醒民眾，行車糾紛應理性處理，切勿採取危險或違法行為，以免觸犯相關法律。

