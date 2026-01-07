影/內湖Smart左轉擦撞賓士 2車頭炸裂幸無人傷

台北市今（7）日發生一起車禍，一輛雙門Smart小車在內湖某路口左轉時，不慎與對向賓士車發生擦撞，Smart失控旋轉2圈撞上分隔島，2車車頭均嚴重毀損，所幸駕駛皆無受傷。

Smart擦撞賓士後打滑撞擊分隔島。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李姓女子（46歲）今（7）日中午12時許，駕駛白色Smart雙門自小客車，沿新湖一路第1車道欲西往北左轉進入舊宗路一段，右後側車身與對向第1車道東往西直行黃男（30歲）駕駛的黑色賓士休旅車右前車頭發生擦撞。

賓士休旅車車頭嚴重受損。（圖／翻攝畫面）

Smart碰撞後失控打滑在車道上旋轉2圈，最後再裝上中央分隔島才停下，導致車頭嚴重變形全毀，賓士車則是右前車頭遭毀損嚴重，車頭燈都被撞掉、鈑金撕裂，所幸2名駕駛均無受傷。

轄區內湖分局警方獲報到場依車禍事故流程處置，2名駕駛經檢測酒測值均為0，警方初步研判李女疑因未禮讓直行車釀禍，但確切車禍原因與肇責仍待後續調查釐清。

