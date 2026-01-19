(影) 內蒙鋼鐵廠巨大爆炸! 廠房蒸汽球罐「一飛衝天」慘釀2死8失蹤84傷

[Newtalk新聞] 內蒙古包頭市工業區昨（18）日下午發生嚴重爆炸事故。位於九原區爾甲亥村的包鋼板材廠，其煉鋼作業部的一座蒸汽球罐於下午3 時突然炸裂，強大衝擊波導致方圓一公里內的民宅玻璃悉數震碎，現場火光與巨響甚至連包頭市東側都能聽見。截至今（19）日上午，官方證實事故已造成 2 人死亡、8 人失聯，另有 84 人受傷住院治療，包頭市政府強調，將對失職失責人員依法嚴肅追責，調查組也對相關企業責任人採取強制措施。





據《紅星新聞》報導，爆炸發生於 18 日 15 時 03 分，地點位於包鋼板材廠煉鋼作業部。附近居民向媒體描述，爆炸瞬間「就跟地震一樣」，巨大的聲響震徹全城。強大的壓力導致附近街道建築的玻璃門窗大面積爆裂，「樓上玻璃全掉下來了，甚至砸毀停放在路邊的車輛」，當地村民表示，距離廠區一公里的民房均受波及。消防、公安與醫療部門隨即調派大批救援力量趕赴現場。雖然在事故發生後的一小時內曾傳出救出 5 名傷員，但隨著搜救推進，傷亡與失蹤人數持續攀升。





爆炸造成的強大壓力導致附近街道建築的玻璃門窗大面積爆裂。 圖：翻攝自 X





這起事故造成大規模人員受傷，包頭市各大醫院隨即開通「綠色通道」啟動緊急救援。根據今日新聞發布會提供的數據，共有 84 名傷員在院治療。其中，包鋼醫院收治超過 40 人，包頭醫學院第一附屬醫院亦接收 20 餘名傷者。自治區衛健委專家組一對一評估後説明，目前傷員中重症者為 5 人，其餘 79 人多為頭面部外傷及肢體軟組織挫傷，生命體徵尚屬平穩。然而，由於現場仍有 8 人失聯，救援人員仍在廢墟中持續搜尋。





針對事故原因，內蒙古自治區已成立事故調查組。初步調查顯示，起火與爆炸點為一座 650 立方公尺飽和水的蒸汽球罐。有知情人士向媒體表示，事故起因疑似為廠房轉爐故障，《新京報》也有類似消息出現，但目前官方定調為球罐爆炸，包頭市應急管理局、包頭市政府等官方單位目前尚未核實此消息。





初步調查顯示，起火與爆炸點為一座 650 立方公尺飽和水的蒸汽球罐。 圖：翻攝自 X

