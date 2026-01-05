（影）內賊出賣馬杜洛? 美三角洲特種部隊抓捕馬杜洛 古巴衛隊護駕無力

[Newtalk新聞] 美軍特種部隊昨日（ 4 日）凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦兩人並押往美國紐約。委內瑞拉國防部長帕德里諾・洛佩斯（Vladimir Padrino López）表示，在美國於日前對委內瑞拉展開的軍事行動中，負責保護前總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）的安全團隊有多名成員 ( 其中多為古巴籍的保鑣 ) 遭到擊斃，他呼籲全國保持冷靜，並要求美方立即釋放馬杜洛。





據 X 《亞洲金融》消息，美軍此次行動已籌備數月，動員西半球約 20 處基地，出動約 150 架軍機，並對加拉加斯上空實施大規模空中打擊。相關消息稱，美軍先以 F-22 戰機壓制委內瑞拉防空系統，隨後由特種部隊直升機低空突入，執行地面行動。參與機型據稱包括 F-22、F-35、F/A-18、 EA-18 以及 B-1B 轟炸機。





洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機也參與了此次對委內瑞拉的奇襲。 圖 : 翻攝自利刃





據 X 《WAR》消息，執行拘捕行動的為美軍精銳「三角洲部隊」（Delta Force），馬杜洛並非在總統府內，而是在加拉加斯市中心一處軍事基地的住宅中被帶走。據 X 《方舟子》消息，委內瑞拉的高官都住在那裡。作戰中有幾名美軍受傷，一架直升機被擊中，但仍然能飛行。美軍為這次行動已準備幾個月，因為天氣原因推遲了幾次。委內瑞拉境內的中情局特工隨時報告馬杜洛行蹤，美軍對其行蹤瞭如指掌。不過，至今尚無可靠媒體證實現場曾發生激烈交火。





美國方面尚未正式公布完整行動細節。五角大廈僅證實，行動目標為拘捕委內瑞拉最高領導人，並稱相關資訊將於稍後說明。有未證實的消息稱，馬杜洛原本由數百名保鑣層層戒護，然而這名領導人卻在消極抵抗的情況下遭到帶走。美國總統川普表示，馬杜羅與其妻子是直接從床上被帶走的，他甚至來不及前往有鋼鐵門加固的地下碉堡。

