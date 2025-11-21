影/內輪差險釀禍！女騎士遭砂石車擦撞 連滾帶爬逃生

南投縣竹山鎮昨（20）日下午發生一起驚險車禍，55歲李姓女騎士騎機車前往紫南宮拜拜途中，在路口遭砂石車右轉時擦撞倒地，所幸女騎士反應迅速連滾帶爬逃離現場，驚險躲過被輾壓的危機，僅雙腳和膝蓋受傷包紮。

南投縣竹山鎮昨（20）日下午發生一起驚險車禍，55歲李姓女騎士騎機車前往紫南宮拜拜途中，在路口遭砂石車右轉時擦撞倒地。（圖/警方提供）

根據現場監視器畫面顯示，砂石車行駛至路口準備右轉，此時右側有一輛機車經過，女騎士發現砂石車要轉彎後立即煞車往後退，但砂石車車頭轉過去後，車身也跟著轉動，疑似擦撞到機車導致女騎士連人帶車倒地。

「砂石車一個大轉彎，就把我給捲進去了，碰到我的時候，我已經覺得來不及了，快死掉了，一瞬間就趕快抽身出來。」李姓女騎士回憶事發經過時仍心有餘悸，雙手不停顫抖。她表示當時嚇得整個人連滾帶爬往後逃，整個人被嚇到不停發抖，時間過去很久都回不了神。

廣告 廣告

警方提醒，大型車輛本身有很大的視野死角，轉彎時後輪會向內縮，產生較大的內輪差。（圖/翻攝畫面）

南投縣警竹山分局第四組組長曾英浩指出，大型車輛本身有很大的視野死角，轉彎時後輪會向內縮，產生較大的內輪差。警方提醒，機慢車經過路口遇到大型車輛轉彎時，要避開內輪差就必須保持3公尺以上距離，大約是兩台機車或一台小客車的長度，最安全的做法是在路口等車輛通過。

警方表示，如果砂石車未禮讓機慢車，可依法裁處1400元以上罰鍰。此次事故再次提醒民眾注意大型車輛轉彎時的內輪差危險，避免進入駕駛視線死角。

所幸李姓女騎士在即將被砂石車捲入的瞬間，反應迅速連滾帶爬逃離現場，驚險躲過被輾壓的危機。（圖/翻攝畫面）

延伸閱讀

提告網友重判4個月！馬郁雯嗆爆：絕不縱容任何一株草

國中生離家出走失聯！竟躲35歲男網友家中達半年

影/搶命瞬間！基隆48歲騎士「捲車底」 路人衝前抬車救人