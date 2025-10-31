影／全代會亮點提前曝光 國民黨將在現場設置萊爾校長公車打卡牆

國民黨召開記者會，介紹全代會主軸「努力進前、藍天再現」並公布主視覺。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨11月1日召開第22屆第1次全國代表大會，今天（31日）召開會前記者會，介紹全代會主軸「努力進前、藍天再現」及主視覺，強調無論在活動流程、主持人團隊或各項細節安排上都有亮點，歡迎大家一起參與盛會。

國民黨發言人楊智伃說，回顧主席朱立倫這4年來舉辦的全代會，2021受限疫情改採視訊辦理。2022因應九合一選舉，在龜山國立體大體育館以「為你拚好日子」為主軸，集合所有縣市長候選人共同號召。2023面對隔年大選，國民黨總統及立委候選人共同齊聚板橋體育館，宣示「政黨輪替、臺灣更好」。去年主題則為「攜手共創陽光臺灣」，讓各界看到國民黨年輕化、國際化、內造化的成果。

廣告 廣告

楊智伃表示，本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加上由淺到深、循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道概念希望順利接棒，一棒接一棒、棒棒是強棒。

國政基金會副執行長凌濤介紹全代會的主持群陣容，包括他自己與發言人楊智伃、台北市議員李柏毅及新北市議員江怡臻等人。大會將在播放開幕影片後，進行朱立倫及鄭麗文的黨主席交接，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

發言人鄧凱勛指出，民調顯示，國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓「萊爾校長」下車只差臨門一腳。全代會現場也設置「萊爾校長公車」的打卡牆，讓大家把萊爾校長及綠衛兵們一起趕下車，好讓這部車重新走回正確的道路上。一樓入口處則擺設「努力進前、藍天再現」的精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓臺灣、讓中華民國更好。

此外，先前風靡社群的萊爾校長紓壓球，前三次上架都被搶購一空，鄧凱勛指出，本次全代會也限量推出新款萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，「限量是殘酷的」，請大家如果喜歡要把握時機趕緊帶回。

記者會上也播放最新的「萊爾校長宇宙彩蛋篇」CF，新媒體部主任韋淳祐表示，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告；726反罷免時也提出「輸不起就翻桌」的麻將廣告；近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告，每一步都是不斷自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐強調，從CF中看到臺灣目前面臨的關稅、能源、地方治理及環境問題，民進黨政府卻都無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。（張柏仲報導）