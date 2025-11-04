影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」
旅美左投陳偉殷3日在臉書分享喜訊，透露收到美國職棒大聯盟（MLB）頒發的「終身通行證」（Lifetime Pass）。憑此卡，持有人可終身免費進入全美任何一座大聯盟球場觀看例行賽，並可攜帶一名賓客同行。
影片中，陳偉殷拆開一個美國寄來的包裹，太太一度誤以為他又在 Amazon 網購。開箱後，陳偉殷原以為是一個錢包，未料發現是大聯盟親自寄出的金卡「Lifetime Pass」，驚喜之情溢於言表。
這張象徵榮譽與堅持的金卡，是大聯盟對球員的特殊致敬。凡在 MLB 累積滿八年球齡的球員，或於球團任職滿 25 年的職員，皆可獲頒此卡。憑
證可終身免費進入所有大聯盟球場觀賞例行賽，並能攜伴同行。日本名將鈴木一朗（Ichiro Suzuki）亦是持卡者之一，他甚至特別要求再發一張以便收藏紀念。
陳偉殷是繼王建民之後，第二位獲頒大聯盟終身通行證的台灣球員。他表示，這張卡不僅是一張入場證，更象徵一段值得驕傲的職業旅程。
陳偉殷職業生涯始於日本職棒中日龍，2012年轉戰美國職棒，加盟巴爾的摩金鶯，成為首位與大聯盟簽下複數年合約的台灣球員；2016年再與邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元合約，創下台灣球員史上最高紀錄。
今年2月26日，陳偉殷宣布正式退休，結束長達21年的職業生涯。旅美8年間，他在大聯盟累積出賽156場，留下59勝51敗、846次三振的成績，生涯防禦率4.18，成為台灣棒球旅美史上具有代表性的一員。
