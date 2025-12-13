影/全台唯一！大鵬灣卡丁車服裝賽拚創意 參賽者化身移動街景

全台首創的大鵬灣卡丁車創意服裝比賽於13日在大鵬灣濱灣碼頭登場，活動共規劃7個梯次進行，參賽者將以各式創意造型變身上路，化身青洲灣最吸睛的移動街景，當中有民眾裝扮成奪魂鋸、鮪魚、聖誕老人、財神爺。該活動無論是參加者或觀賽民眾，都能感受滿滿娛樂性與參與感，現場氣氛將歡樂又熱鬧。

全台首創的大鵬灣卡丁車創意服裝比賽於13日在大鵬灣濱灣碼頭登場，活動共規劃7個梯次進行，參賽者將以各式創意造型變身上路，化身青洲灣最吸睛的移動街景。（圖／翻攝畫面）

當地民宿業者徐先生表示，幾年前就在構思這個計畫，心裡一直想著「大鵬灣擁有這麼高品質的卡丁車廠，為什麼不能讓卡丁車上路，成為一個超吸引人的特色活動呢？」經過處長及團隊的努力，突破重重挑戰，終於讓卡丁車合法上路！這可是全台灣首創的活動哦！希望藉由這個獨特的體驗吸引更多遊客，來大鵬灣感受卡丁車的速度與激情。

當地民宿業者徐先生（左）、鵬管處 處長 王應傑（右）。（圖／翻攝畫面）

鵬管處處長王應傑指出，我們一直以來都希望能和地方攜手合作，一起實現夢想，讓大鵬灣的創意和無限可能被更多人看見！這次，我們推出了全新的「卡丁車上路計畫」，希望把大鵬灣打造成一個充滿活力與樂趣的大樂園！

各種參賽者創意服裝。（圖／翻攝畫面）

王應傑補充說到，這次的計畫，特別檢討相關法規，發現自行車道在交通規範上其實有更多彈性。因此，業者將在第一年試行，讓遊客能在自行車道上體驗卡丁車的樂趣！未來會持續改進，讓大鵬灣的卡丁車活動越來越有特色，甚至像日本一樣，成為一個超好玩的體驗！12月邀請大家來大鵬灣感受暖冬的熱情，親自體驗這項全新的卡丁車活動。

