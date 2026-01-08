影》全台急凍！福壽山農場1.5度現冰霰 網嗨：以為下雪了

福壽山農場下起冰霰。（農場提供／李京昇台中傳真）

大陸冷氣團持續影響，全台氣溫明顯下探，多處高山地區出現入冬以來的低溫現象。位於台中和平區的福壽山農場今天可見細小冰粒落下、地面結霜，一度被誤認為降雪，實際上為「冰霰」現象，引發不少網友關注與討論。

福壽山農場表示，清晨氣溫約攝氏1.5度，風勢相當強勁，戶外裝飾燈被吹得劇烈搖晃，工作人員起初也驚喜詢問是否下雪，經仔細觀察後確認為冰霰，而非真正的降雪。

距離福壽山農場僅約27公里、車程約1小時的武陵農場，今天則未出現冰霰或降雪情形。武陵農場指出，園區今天天氣晴朗，僅感受到明顯寒意，顯示即便同為高海拔地區，因地形、氣流與溫度差異，天氣現象仍可能大不相同。

台中氣象站說明，根據觀測資料，今天清晨武陵農場最低溫為5.6度，福壽山農場所在的梨山站最低溫則降至2.3度。雖然隨著冷氣團南下，水氣逐漸減少，但在高山地區，仍有機會出現冰霰、結冰或霧淞等現象，預估明天水氣將進一步減少。氣象單位也提醒，民眾上山務必留意低溫與道路結冰風險，注意行車與保暖安全。

