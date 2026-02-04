影》全台最易受災路段重生 台20線瓦筏哈橋添韌性

瓦筏哈橋的前身為明霸克露橋，位於台20線勤和至復興路段，是全台最難養護且易受災的省道公路。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

台20線勤和至復興路段的關鍵節點「明霸克露橋」，113年遭凱米颱風侵襲沖毀，是全台最易受災路段，經歷28個月施工並更名為「瓦筏哈橋」，已於1月28日通車，沿途居民無需再利用荖濃溪河床便道通行。交通部長陳世凱表示，公路局完成中期階段性任務，未來仍需持續滾動檢討相關災防策略，維護當地民眾的用路安全。

台20線南橫公路是高雄市桃源區交通要道，98年莫拉克颱風後南橫公路受創嚴重，尤其在桃源區勤和里至復興里路段，因荖濃溪及支流布唐布那斯溪、玉穗溪交互影響，水文地質極不穩定，災後長期僅以河床便道通行，不時因降雨及災害造成河床便道阻斷，造成桃源區部落交通往來極大不便。

公路局曾於106年完成勤和至復興中期道路計畫，不過，位於荖濃溪河床變化最劇烈處的明霸克露橋，卻受到110年盧碧颱風及113年凱米颱風影響，導致橋跨全部沖毀，嚴重影響桃源地區部落及南橫遊客的交通往來。

中央團隊投入4.9億元推動瓦筏哈橋的興建。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

陳世凱指出，台20線勤和至復興路段，受到荖濃溪河系影響，環境變化劇烈，可說是全台最難養護且易受災的省道公路，尤其是瓦筏哈橋路段；即原來明霸克露橋所在的路段，歷年來受災嚴重，但對族人來說，這是一條家人要回家的路，公路局更是要堅持來維持。

陳世凱說，深切理解，路一斷，對部落生活與觀光帶來的影響有多劇烈，所以中央團隊投入4.9億元的支持下，推動瓦筏哈橋的興建，希望這座橋未來能守護地方。

南分局甲仙工務段長鄭敏華回憶，瓦筏哈橋位於全國水文地質最複雜的地方，遇到颱風河床變化差異最大可達30公尺，自112年9月28日開工以來，工程團段歷經超過2次的汛期、10次颱風，這過程天候、水文的變動對工程造成的影響甚鉅，同時為克服土石流的攻擊，採用懸臂工法，也讓施工的控管時間需非常的重要及精準，施工團隊必須在113年汛期前完成柱頭堡（墩柱節塊）工程、114年汛期前完成橋梁合龍，才能順利迎接114年的汛期及115年的通車目標。

鄭敏華提到，2年多的施工期間，類似莫拉克等級的颱風侵襲大幅增加施工難度，施工團隊甚至還緊急辦理便道抬升工程，最後在114年底瓦筏哈橋與便道順利銜接，整體道路提高超過20公尺，藉此避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床，才算完成災害修復的中期階段性任務。

