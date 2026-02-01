影/全台火警不斷！基隆別墅惡火竄濃煙 2人受困陽台

今（2月1日）全台火災不斷，基隆市七堵區上午發生一起民宅大火，濃煙不停竄出直衝高空，造成現場有2名住戶受困在3樓陽台，不斷害怕地揮手求救，畫面也曝光。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據了解火災發生在上午9點48分，基隆市消防局共派遣百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第二大隊等分隊前往，抵達後發現有2位民眾在3樓陽台揮手求救，上午10點6分被救出時已經有吸入性嗆傷，所幸送汐止國泰醫院救治後沒有生命危險，屋內已經燒得一片焦黑，起火原因仍在釐清。

