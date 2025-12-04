影》全台第一場跨年！基隆年終演唱會20日登場 卡司曝光

基隆市政府主辦的年終演唱會將於12月20日登場，市府表示，今年的年終演唱會除了卡司更堅強外，也結合港區與田寮河週邊的燈飾，讓整座城市都瀰漫著熱鬧的氣息。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

由基隆市政府主辦的年終演唱會，即將於12月20日晚間正式登場，邀請包括徐佳瑩、許富凱、柯有倫等藝人參與。基隆市副市長邱佩琳表示，這次的基隆年終演唱會，期待能為國人率先帶來全台灣「第一場跨年演唱會規模」的歲末派對。

邱佩琳指出，今年是年終演唱會第3年舉辦，這場活動已逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過年終演唱會，打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升周邊住宿與商圈動能，讓冬天的基隆不再只是陰雨，而是充滿音樂、燈光與人潮的城市舞台。

市府今年的年終演唱會以「潮聲回港」主題，象徵市民與城市在歲末的雙向呼喚，如同潮水回到港灣，也邀請大家把這一年累積的情感與故事重新帶回基隆。

文觀局表示，今年年終演唱會的規格較往年升級，除邀請金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱領軍，超豪華卡司陣容還包括超人氣男團 ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，實力唱將柯有倫、新人偶像男團ARKis，以及基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 ＆ Varsam、浪犬。

另外，在農曆年前，基隆市也將陸續辦理提升城市動能的活動。在12 月 31 日凌晨，將在虎仔山 KEELUNG 地標施放 600 秒跨年煙火，以港灣與山景為舞台迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸、麗都蝶客花園都是絕佳煙火觀賞點，歡迎全市市民及訪客，一起與我們倒數跨年，從不同角度欣賞城市夜空的光景。

20日當天下午4時30分「潮聲市集」將率先開張，匯集在地特色美食與商品，陪伴民眾度過歡樂時光。文觀局長江亭玫說，除年終演唱會外，市府也整合了立體光影走廊及互動燈牆，搭配可愛的人氣貼圖IP鯊魚先生，讓基隆整座城市都是一場共同參與的年末盛典。

