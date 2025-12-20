影/全台車站戒備！防張文模仿效應 霹靂小組進駐桃捷

昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，27歲男子張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。犯下多起傷人案件後，最終墜樓身亡。

警察戒備桃園捷運。（圖／警方提供）

對此，警方表示因應台北捷運台北車站及中山站於19日接連發生煙霧彈事件與持刀傷人案，桃園市警察局捷運警察隊已全面提升機場捷運維安層級。局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，針對機捷台北車站及全線重要節點加強戒備，嚴防危安事件發生。

警察戒備桃園捷運。（圖／警方提供）

執勤人員已加強針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處進行巡檢，並對行跡可疑人士主動盤查。捷警隊同時顯著增加護車巡邏頻次，務求確保旅客搭乘安全。

廣告 廣告

警察戒備桃園捷運。（圖／警方提供）

警方也強化與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫，建立會哨機制與嚴密聯防網絡，確保應變反應迅速到位。桃園捷運警察隊刑事組組長陳麒益呼籲，民眾搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁人事物。

桃園捷運警察隊刑事組組長陳麒益表示，若在列車上發現異常狀況，應保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，或於車站內尋求警察與站務人員協助，以利警方第一時間掌握現況並派員處置，確保搭乘安全。

延伸閱讀

獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊

影/張文墜樓非畏罪？疑場勘逃亡路線 誠品員工：紙箱被清成致命變數

北車隨機殺人釀3死！北檢專案小組追查犯案動機