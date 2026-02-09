影/全國最大「埋包販毒集團」被破！查扣毒品市值破億

台北市刑警大隊今天（9日）宣布，歷經深入偵查，成功瓦解一個運作2年的大型販毒組織。該集團透過網路平台販售大麻及新興毒品，採「藏寶」手法將毒品藏匿於偏遠山區與公園角落，警方動員科技偵查資源，執行12波搜索行動，逮捕16名核心成員，查扣毒品市值突破億元大關。

台北市政府警察局刑事警察大隊偵五隊先前接獲保安警察大隊路檢查獲毒品案件線報後，立即成立專案小組深入追查源頭，並向台北地方檢察署報請指揮偵辦。專案人員透過網路情資蒐集與幣流追蹤分析，逐步揭露犯罪集團在網路上公然兜售大麻及各類新興毒品的營運模式。

該集團將毒品細心分裝後，採取「埋包藏寶」方式，選擇全台各地山區及人煙稀少的公園作為藏匿地點。根據警方調查，此犯罪組織持續運作達2年之久，危害範圍擴及全台各縣市。

為徹底剷除這個販毒網絡，刑警大隊調動戰情中心「鷹眼小組」，仔細檢視上百支監視器錄影畫面，同時派遣「無人機隊」進行實地偵察，成功鎖定集團多處藏匿據點。

專案小組在偵辦過程中發動12波同步搜索行動，勤務範圍橫跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化及高雄等八個縣市。行動中逮捕呂姓集團首腦、黑幫洪姓及錢姓成員、5名越南籍嫌犯及其他共犯，總計16人到案，成功瓦解販毒集團，有效打擊黑幫與外籍犯罪勢力的毒品流通管道。

警方進一步說明，本案查扣毒品種類包括古柯鹼200克、大麻花及大麻膏合計超過30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠等各類新興毒品超過5000包，並成功破獲毒品分裝工廠，查扣毒品總市值超過一億餘元。此案規模之大，顯示該集團毒品流通網絡相當龐大，對社會治安構成嚴重威脅。

全案經台北地檢署偵查終結後，依違反毒品危害防制條例及組織犯罪危害防制條例，對集團呂姓首腦提起公訴，該嫌犯目前經法院裁定延長羈押中。

警方強調，未來將持續強化科技偵查能量，系統性追查販毒網絡的上游來源與下游流向，並全力阻斷黑幫勾結外籍人士的販毒勢力，致力維護國人身心健康與社會安全。

