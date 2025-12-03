影/全家滅門只剩他！阿富汗13歲少年「槍決凶手」8萬人圍觀

阿富汗一名13歲少年在8萬名觀眾圍觀下，親手槍決殺害其全家13人的凶手。這起公開處決事件於霍斯特省（Khost）體育場執行，再次凸顯塔利班重新掌權後，該國人權狀況急速惡化，自2021年美國和北約部隊撤離以來，已有12名男子遭公開處決。

阿富汗13歲少年「槍決滅門凶手」8萬人圍觀。（圖／翻攝X「 afg_uprising」 ）

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿富汗最高法院聲明指出，被處決的曼加爾（Mangal）今年1月闖入霍斯特省一處民宅，射殺該名少年的13名家人，其中包括數名兒童和3名婦女。唯一倖存的13歲少年在當地時間2日於體育場內連開3槍，結束了凶手的性命。從體育場外拍攝的影片中，可聽見槍聲響起，湧入現場圍觀的8萬名民眾齊聲高呼「真主至大」（Allahu Akbar）。

此案經過地方法院、上訴法院及最高法院「極為精確且反覆」的審查，最終判處曼加爾「報復性懲罰」死刑，並獲阿富汗最高領導人希巴圖拉·阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）批准執行。法院表示，曼加爾與其他共犯一同犯案，被判處謀殺罪的報復性懲罰。

塔利班當局曾向死者親屬提出「寬恕與和解」的選項，若家屬同意寬恕，可讓凶手免於一死，但死者親屬堅決拒絕，要求執行死刑。法院在聲明中補充：「受害者家屬被提供了赦免與和平的選項，但他們拒絕了。」當局1日還發布官方通知，廣泛呼籲民眾前往參與這場處決。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員理查·班奈特（Richard Bennett）在處決執行前於社群平台X發文表示，這類行為「不人道、殘酷，且屬於不尋常的懲罰，違反國際法」。他強調：「這些行為必須停止。」然而，一名在場的霍斯特省居民穆吉布·拉赫曼·拉赫馬尼（Mujib Rahman Rahmani）卻對此表示支持，認為這些處決「可能會是正面的」，因為「未來不會有人敢殺人」。

塔利班統治者對阿富汗實施嚴格的伊斯蘭教法（Sharia law）詮釋，其中包括恢復公開處決，以及禁止阿富汗婦女和女孩接受中學和大學教育，並禁止她們從事大多數形式的工作。這些處決是作為塔利班實施「Qisas」的一部分執行，該詞意為「同態復仇」，實際上就是以眼還眼、以牙還牙的報復原則。

據悉，近期阿富汗公開處決數量激增，自塔利班2021年重返政權以來，公開處決的男子人數增至12人，令人想起塔利班首次統治時期的黑暗歲月。

