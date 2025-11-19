影/全校救1人！彰化「國小男師突倒下」師生蜂擁幫搶命

昨天(18日)清晨彰化縣氣溫驟降，芬園國小有位黃姓老師帶領學生跑步後突然昏厥倒地，失去呼吸心跳。危急時刻，全校師生展現驚人的危機處理能力，聯手搶救成功。

「全校救1人」的暖心畫面。 （圖／中天新聞）

這起事件發生在昨天上午8點多，黃老師帶領學生晨間慢跑後，站在場邊休息時突然全身癱軟倒地。目睹情況的學生們沒有驚慌，而是分頭向其他師長求救。學務主任蔡孟訓回憶，師生們立即啟動救命鏈，有人通知校護，有人取來AED自動體外心臟去顫器，有人實施CPR心肺復甦術，還有人緊急通報119，整個過程分工明確。

校護關采倢接獲通報後火速趕往操場，立即按照CPR流程進行急救。她描述，當時老師已無呼吸心跳，情況危急，立即使用AED電擊搶救。第一次電擊後，老師恢復了心跳，但意識尚未回復。此時，彰化縣消防局救護人員抵達現場，接手專業急救並將老師送往彰化基督教醫院。

老師倒下的瞬間。 （圖／中天新聞）

經過長達兩個小時的急救，奇蹟出現！黃老師逐漸恢復意識，能夠正常對話，讓所有參與搶救人員鬆了一口氣。醫療團隊隨即為他進行心導管手術，目前他在加護病房觀察中，意識清楚，恢復狀況良好。

關采倢分析，昨日氣溫驟降，黃老師可能因衣物不夠保暖而突發心肌梗塞。她特別強調：「學校老師們很積極正確搶救，大家各司其職、分工合作，用專業且正確的急救流程讓他清醒過來。」這次事件不僅成功救回一位盡責的老師，更為校園安全做了最佳示範，展現了生命教育最真實的一面。

醫護人員表示，校方在黃金時間內的正確處置對患者預後有極大幫助，充分顯示校園急救訓練的重要性。專家也提醒，隨著天氣變化，有心血管疾病風險的民眾應特別注意保暖及定期健康檢查。

