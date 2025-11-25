影／全牙盃桌球賽首移師彰化 彰基醫學中心熱情響應

▲2025全牙盃首度在彰化舉行，在彰基支持下升級為邀請賽，邀集各公會、醫學大學與縣府參與。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025全國牙醫師盃桌球賽（全牙盃）首次在彰化舉行，這項牙醫師公會年度經典錦標賽已邁入第八屆。今年在彰基醫學中心陳穆寬總院長的響應與支持下，賽事更全面升級，首次舉辦「全國牙醫師盃桌球邀請賽」，邀請各職類公會、醫學大學及彰化縣政府共襄盛舉。

本次賽事參賽隊伍包含牙醫師公會全聯會、律師公會、醫師公會、會計師公會、土木技師公會、彰化縣政府、中山醫學大學、中國醫藥大學，以及全台十餘縣市牙醫師公會，規模為往年數倍。選手之夜晚宴費用由彰基醫學中心與陳穆寬總院長熱情款待，在蘭醫師大樓怡園會館席開二十桌，現場氣氛熱烈、交流踴躍。

▲2025全牙盃桌球賽中，選手們全力以赴、熱血拚戰，力求創下最佳成績。（圖／彰化基督教醫院提供）

牙醫師公會全聯會於晚宴中特別致贈《台灣口腔醫學史》一書予彰基陳穆寬總院長，是由國策顧問江錫仁前理事長在其任內編撰。此舉旨在表彰彰基長年於台灣牙醫學界的卓越貢獻，並寄予未來持續推動口腔醫學發展的期許。

▲全牙盃大會主席陳穆寬總院長表示，醫師帶頭參與健康活動能推動全民運動風氣，盼藉邀請賽讓更多民眾體驗桌球魅力。（圖／彰化基督教醫院提供）

陳穆寬總院長受贈時表示，能夠看到此書深感榮幸。他強調，書中所記述的努力與成就，正是台灣醫療團隊共同的典範，也提醒大家肩負的使命與責任。陳總院長並向牙醫公會及所有參與的團隊表達感謝，期勉團隊持續學習、共同進步。

▲牙醫師公會全聯會陳世岳理事長(右)，致贈由國策顧問江錫仁前理事長(左)在其任內編撰的《台灣口腔醫學史》予彰基陳穆寬總院長(中)，表彰其對台灣牙醫界的卓越貢獻。（圖／彰化基督教醫院提供）

全牙盃邀請賽大會主席、彰基總院長陳穆寬進一步說明：非常開心能與牙醫師公會全聯會共同舉辦這麼有意義的活動，也感謝彰化縣牙醫師公會陳俊雄理事長的熱情邀約。相信醫師以身作則、主動投入健康活動，更能帶動全民運動風氣，促進身心健康。希望透過全牙盃邀請賽，讓更多民眾參與競技運動，感受桌球的魅力。

牙醫師公會全國聯合會陳世岳理事長指出：這是全聯會首次與醫學中心聯辦公會運動賽事，別具意義。感謝彰基陳穆寬總院長與全聯會陳信利主委的大力支持，讓全牙盃能順利擴大舉行。除了賽事精彩，選手之夜晚宴更是佳評如潮，不僅促進交流，也展現專業社群跨界共好的精神。

牙醫師桌球推廣協會常務理事，也是此次全牙盃裁判長的蘇巨湧國手表示：桌球是牙醫師公會的重要運動項目，年初中區健保局30週年運動會中，全國牙醫師聯隊更勇奪桌球冠軍。今年全牙盃在執行長陳良誠醫師的費心規劃下，參賽選手超過六百人次，盛況空前。

在眾多隊伍的競爭下，由彰基牙科部陳良誠醫師帶領(隊長)的牙醫師全聯會桌球代表隊勇奪第一屆牙醫師盃桌球邀請賽團體組冠軍；陳良誠醫師更與中國醫藥大學產學長林殿傑教授取得學院組冠軍的佳績！

賽場佈置更是特別邀請紅點設計獎團隊操刀，打造吉祥物『拍仔』登場助陣，深受選手與家屬喜愛，為今年全牙盃增添許多溫暖與歡笑。

全牙盃桌球邀請賽不僅是一場體育競技，更象徵各專業團體之間的健康交流與友誼傳承，讓全民一起愛上桌球、擁抱健康。