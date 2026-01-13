影/全球唯一！擅抓敵方航母 陸隱身無人機「無偵-8」性能揭密

大陸官方媒體近期披露解放軍一款神秘無人機的性能細節。央視軍事頻道《礪劍》節目報導，「無偵-8」隱身高速無人機採用獨特設計，是目前全球唯一同類型機種，具備清晰偵察定位航母等重要目標的能力。

綜合大陸媒體報導，軍事專家杜文龍介紹，無偵-8採用飛翼形式佈局，外形奇特，有人形容像四分之一塊披薩。這款無人機使用火箭發動機，在臨近空間飛行速度可達5馬赫以上，在空中有「雙2」美稱，第一是2萬米的升限，第二是2馬赫的速度。

杜文龍指出，無偵-8採用類似乘波體的三角翼氣動佈局，機翼短而寬，更適合超音速飛行，這種設計是對高速性能的極致追求。他表示，到目前為止全世界這種無人機是唯一的，展現出大陸在前沿飛行器設計領域的創新力。

在作戰性能方面，杜文龍說明，無偵-8在偵察過程中，對方的防空反導體系沒有太好的辦法，或者看不到，或者攔不著。透過大範圍偵察行動，可以清晰定位航母在哪裡，重要目標藏在什麼地方，對於撕破對方防空預警體系具有重要作用。

根據「國資小新」公眾號資訊，央企無人機家族中，無偵-8臨近空間偵察無人機被稱為「神秘刺客」，將偵察維度推向極致。該機融合航空與航天技術，能以極高速度突防最嚴密的防禦體系，直抵核心戰略目標上空捕捉高清影像，為決策提供頂級情報，堪稱「決勝於千里之外的終極之眼」。

