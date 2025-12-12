（影）全球最大! 中國「九天」航母完成首次試飛 傳能搭載百架小無人機

[Newtalk新聞] 中國陝西省蒲城近日傳出新型偵察攻擊無人機「九天」（Zutian）完成首次飛行測試的消息，引起國際關注。該型無人機甚至被稱為「世界上最大的『航母』無人機」。





據 X 帳號「Visioner」與「NiKiTa」整合的資訊顯示，「九天」無人機的設計定位為偵察與打擊，但同時具備多功能適應性。其中的關鍵性能指標包括：載重能力高達六噸、擁有八個外掛點，可掛載各式炸彈、導彈和自殺式無人機。

中國「九天」無人機。 圖：翻攝自央視新聞





此外，具備「蜂群式」作戰能力也引人注目，據消息，「九天」可攜帶超過一百架小型無人機，這些小型無人機可以以蜂群形式發射，摧毀敵方防空系統。在飛行性能方面，據悉「九天」無人機的最大飛行距離號稱可達七千公里，最大飛行高度為十五公里，但目前尚無實測數據支持這些極限性能。





除了主要的軍事功能之外，中國也強調「九天」無人機在更換酬載後，可被改裝用於多種民用任務。這些民用潛力包括：在自然災害期間向偏遠山區和島嶼運輸重型貨物和精準投送物資，在緊急情況後提供地形數據、進行礦物勘探、巡邏海域，以及執行森林火災撲滅等任務。

