(影) 全球首例 無人艇擊沉潛艇! 俄黑海潛艦遭重擊「口徑」發射平台剩2艘

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線地區進行激烈交戰，衝突情緒持續升溫。近期有消息稱，烏克蘭再次針對俄羅斯海軍的黑海艦隊發起打擊，並成功摧毀攻擊型潛艦「華沙維揚卡」號 ( Varshavyanka )，大幅削弱黑海艦隊的戰鬥能力。另外也有網友補充稱，烏軍此次的打擊行動很可能大幅降低俄軍「口徑」巡弋飛彈的打擊頻率。這也是無人艇擊沉潛艇的全球首例。





X 推主「The Battlefield」指出，烏軍近期使用「海寶貝」( Sea Baby ) 無人快艇成功摧毀了價值 5 億美元的俄羅斯基洛級柴電潛艦「華沙維揚卡」號，重重打擊了俄軍的黑海艦隊。「The Battlefield」表示，在「華沙維揚卡」號遭到破壞後，俄軍將難以對自身海軍基地提供足夠的保護，推測俄軍基地未來可能成為烏軍進一步打擊的目標。

有網友分析指出，烏軍透過一連串打擊行動，將原先包圍敖德薩的黑海艦隊先後逼退至克里米亞、新羅西斯克，「現在就連新羅西斯克也成為襲擊目標了」。 圖：翻攝自 @Tendar X 帳號





X 推主「NiKITa」也補充表示，此次遭到破壞的「華沙維揚卡」號停在俄羅斯黑海的新羅西斯克港，是俄軍以「口徑」巡弋導彈打擊烏克蘭目標的重要平台。「NiKITa」強調，烏軍在此次打擊行動中，首次使用無人潛航器進行攻擊，認為相關現象開啟了「現代海戰的新篇章」。





X 推主「Tendar」也分析稱，俄羅斯在黑海地區的攻勢已遭烏軍「徹底逆轉」，宣稱烏克蘭透過一系列打擊行動，將原先徹底封鎖敖德薩的黑海艦隊先後逼退至克里米亞半島以及新羅西斯克。





俄軍目前儲備的關鍵武器包括最多500枚的9M723「伊斯坎德爾-M」短程彈道導彈，以及超過400枚的3M14「口徑」海基巡航導彈。 圖：翻攝自 騰訊新聞 「零度」軍武評論





「Tendar」指出，隨著新羅西斯克也成為烏軍的打擊目標，俄羅斯艦隊將難以在黑海地區繼續活動，「加上烏軍持續襲擊俄羅斯影子艦隊油輪的行動，即使莫斯科當局提出『海上停火』的協議，我也不會感到驚訝」。





X 推主「Rock」與「Ukraine Battle Map」也進一步表示，在「華沙維揚卡」號遭到破壞後，俄軍在黑海地區的「口徑」巡弋導彈發射平台將只剩下 2 艘潛艦，「如果考慮到輪換與維護等保養工作的話，俄軍很可能每次只能出動一艘潛艦進行攻擊」。「Rock」也強調，烏軍透過持續襲擊俄軍黑海艦隊船隻的行為，逐漸贏下了海上航線的戰役。

