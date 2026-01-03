影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造

大陸智元機器人聯合創始人彭志輝於2025年12月31日在B站發布作品，介紹全球首款小尺寸全身力控人形機器人「啟元Q1」，該產品由其擔任董事長的上緯新材團隊研發，並於同日正式亮相。彭志輝在B站擁有「稚暉君」帳號，為90後UP主，日前更獲選為工信部人形機器人與具身智能標委會委員代表。

大陸智元機器人聯合創始人彭志輝。 （圖／翻攝 bilibili 「 稚暉君 」）

綜合大陸媒體報導，啟元Q1站立高度約0.8公尺，收納模式下機身長度約0.5公尺，可折疊後裝入30至35公升的雙肩背包中。該款機器人體積與重量僅為全尺寸人形機器人的約八分之一，重量在15公斤以內，實現極致輕量化設計。彭志輝表示，啟元Q1可成為個人探索具身智能的第一台「畢業機」，小型化設計使機器人更耐摔、更靈活，有利於降低試錯成本並加快科研迭代節奏。

在技術層面，啟元Q1的核心突破在於關節微型化。團隊透過材料、結構與控制演算法創新，成功將QDD（準直驅驅動器）關節縮小至「比雞蛋還小」的尺寸，同時保留完整的力控與高響應能力。主流人形機器人通常採用QDD關節技術實現本體傳動，但該技術結構精密，難以微型化。

在技術層面，啟元Q1的核心突破在於關節微型化。 （圖／翻攝 bilibili 「 稚暉君 」）

應用場景方面，啟元Q1主要面向科研、交互與內容創作領域。產品支援開放SDK與HDK，外觀結構件完全開源，使用者可自行透過3D列印更換外殼、模組化「換頭」，打造專屬IP形象。此外，啟元Q1支援零程式碼創作平台，使用者可自行調整動作、語音與行為邏輯。

團隊展示啟元Q1在兒童陪伴場景的應用，機器人可透過內建的「智元靈心」AI平台進行自然對話、百科問答，支援英語口語練習與動作教學等功能。彭志輝於2026年1月1日發布公開信，聯合全球最大AI社區「通往AGI之路」啟動「個人機器人共創探索者計畫」，向公眾徵集產品優化建議。

團隊展示啟元Q1在兒童陪伴場景的應用。 （圖／翻攝 bilibili 「 稚暉君 」）

彭志輝在公開信中強調，真正的技術突破不應停留在實驗室展示，而是要進入真實生活場景，科技的價值不只是「看得見」，而是「用得到」。他期盼透過探索者計畫匯聚使用者與開發者意見，讓個人機器人在共創中持續進化，逐步成為一般人可參與、可創造的日常科技產品。

