影／全鄉僅1間中醫診所 彰化醫院攜手大城鄉農會開辦中醫醫療

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▲衛福部彰化醫院今日起隔週的週四下午在大城鄉農會開辦中醫診療。（圖／彰化醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣大城鄉全鄉僅有1間中醫診所，中醫醫療資源明顯不足，對此，衛福部彰化醫院攜手大城鄉農會啟動巡迴醫療服務，今(11)日起隔週的週四下午在大城鄉農會開辦中醫診療，以針灸治療、傷科理療及中藥調理服務民眾，希望舒緩農村長者常見的職業性勞損及慢性疾病。

今天下午巡迴門診開辦，彰化醫院院長賴仲亮及大城鄉農會理事長蔡隱居、常務監事莊登讚等人一起見證農會變身中醫診間的畫面，存款、提款和看診的民眾在農會大廳交錯，氣氛熱絡。

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▲中醫師進行望、聞、問、切及整體健康評估，再依病情提供中藥處方、針灸治療、傷科理療及健康衛教。（圖／彰化醫院提供）

大城鄉位處彰化縣西南沿海，鄰近濁水溪出海口，人口約1萬4千人，其中65歲以上長者近4千人，占總人口28.16%，呈現超高齡化，加上居民多從事農務及勞動工作，長年彎腰、負重，退化性關節炎、慢性腰背痛、肩頸痠痛等肌肉骨骼疾病十分常見，高血壓、糖尿病及睡眠障礙等慢性疾病問題也日益增加，然而，對許多高齡長者而言，求醫本身就是一道難關，若前往位於埔心鄉的彰化醫院，單趟車程約需45至50分鐘，來回約100分鐘，公共運輸班次又有限，不少人只能依靠家人接送或自行騎車就醫，無形中增加就醫負擔，也影響慢性疾病追蹤與治療的持續性。

▲彰化醫院中醫診療，以針灸治療、傷科理療及中藥調理服務民眾，希望舒緩農村長者常見的職業性勞損及慢性疾病。（圖／彰化醫院提供）

「醫療不應該因距離而有差別。」彰化醫院院長賴仲亮表示，為配合政府推動在地老化與社區整合照護政策，部彰投入偏鄉醫療服務，希望將醫療資源主動帶進社區，而不是讓長者辛苦地走向醫院，因此他們將一站式的專業中醫服務「直接搬進大城鄉農會」。當醫療跨越距離來到中醫醫療資源不足區，帶來的不只是針灸與藥方，更是一份對偏鄉長者的關懷與陪伴，讓長輩們都能在熟悉的土地上，安心老化、健康生活。

民眾在現場掛號，由中醫師進行望、聞、問、切及整體健康評估，再依病情提供中藥處方、針灸治療、傷科理療及健康衛教；需要針灸治療者，則由護理人員協助安排治療，最後由藥師完成調劑及用藥說明，提供完整且連續的醫療服務。

彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，巡迴醫療自6月11日啟動，在大城鄉南平路256號的大城鄉農會每隔週的星期四下午固定設站，服務時間為下午1時30分至4時30分，掛號費50元、部分負擔40元，透過穩定且持續的中醫門診服務，補足中醫醫療資源不足的缺口。