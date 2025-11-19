影/八仙樂園40年老員工「門口」遇死劫 肇事女駕駛被起訴

今年2月，新北市八里發生一起死亡車禍，一名在曾在八仙樂園工作40年的資深員工「蔡姐」，竟在園區門口，遭李姓女駕駛開車撞倒後不治身亡，日前士林地檢署依過失致死罪起訴肇事的李姓女駕駛。

八仙樂園40年資歷的資深員工蔡姐，今年2月慘遭李女開車撞死。（圖／警方提供）

這起死亡事故發生於2月18日中午12時52分許，當時30多歲的李姓女子開車行經八里區中山路三段112號前、已暫停營業的八仙樂園門口的行人穿越道時，正在停等紅燈，等到號誌轉綠燈時，李女卻未注意左前方路況，沒看到「蔡姐」正走在斑馬線上，穿越馬路，當場將蔡姐撞倒在地。

警消到場搶救時，發現蔡女頭部嚴重撕裂傷，經送醫診斷為頭部外傷併急性硬腦膜下出血，當場無生命跡象。蔡女雖緊急動手術搶救，但始終未恢復意識，最終於3月間傷重不治。

痛失母親的蔡女女兒事後提告李女，李女在警詢與偵查中，也坦承當時「沒有注意前方」，且蔡姐為提醒對方，還曾抬手示意，但是李女仍直接向前開，猛力撞上蔡女，雙方調解也未能達成共識。檢察官調閱路口監視器、行車紀錄器與跡證後，認定李女行經行人穿越道時未停讓行人、注意義務明顯違反，才釀成死亡事故，依《刑法》過失致死罪將她提起公訴。

根據了解，因為塵暴事件停業的八仙樂園並未荒廢，還是有負責維護環境或處理行政的員工進出，蔡姐是40年來默默守護八仙樂園的資深員工，卻沒想到竟在門口遭遇死劫。

