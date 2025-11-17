影／八卦山上最新亮點「3果6素」360度景觀餐廳 打造芬園超級食物之鄉

▲3果6素360度超級食物景觀餐廳正式開幕，彰化縣政府參議柯呈枋代表縣長前往祝賀，並親自品嚐多項以超級食物入菜的特色料理。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化芬園鄉中崙村近期迎來全新亮點，位於芬園139線的「3果6素360度超級食物景觀餐廳」正式開幕。業者蘇宥文以「天然、健康、養生」為核心理念打造餐點，並結合八卦山脈遼闊的360度環景視野，讓民眾能在眺望中台灣美景的同時，享用以原型食材烹調的健康料理，成為芬園地區最新的熱門景點與健康飲食教育示範點。

蘇宥文董事長為彰化在地子弟，創業歷程充滿挑戰。1999年投入生技保健食品領域奠定基礎；2016年更因突發主動脈剝離歷經生死關頭，兩個月的治療與康復期，讓他深刻體悟「病從口入，健康從飲食開始」，也因此全心投入超級食物研究，希望能以自身經歷帶動更多人重視飲食健康。

在這份使命推動下，蘇董事長將印加果油、辣木、木鱉果等多項超級食物引進台灣市場，更在秘魯駐台辦事處的鼓勵下，成為秘魯「原生態超級食物」的重要進口商之一，取得多項台灣區獨家代理。如今，他以「天然平價的營養，創造無價的健康」為企業願景打造全新景觀餐廳，希望把大自然的原型食材分享給更多家庭，帶動全民從餐桌開始照顧自己與家人的健康。

彰化縣政府參議柯呈枋代表縣長前往祝賀，並親自品嚐多項以超級食物入菜的特色料理。他表示，縣府近年致力推廣健康生活、提升飲食教育，此類結合在地產業與健康理念的創新場域，正是縣府積極支持的方向。他也特別感謝蘇董事長留在彰化投資，不只創造地方就業，更讓芬園在健康產業鏈與觀光版圖上更具亮點。

中崙村長許炯業指出，蘇董事長長期心繫家鄉，以實際行動回饋地方，不僅提升村落能見度，也帶動觀光人潮與商機，開幕以來天天都有遊覽車造訪，為地方創造穩定的工作機會與新的產業契機，「是真正用心愛鄉土的好企業家」。

3果6素360度超級食物景觀餐廳不僅為芬園鄉再添亮點，更為八卦山旅遊注入健康新概念。未來可望成為中台灣民眾假日休閒、親子教育及健康餐飲的指標性新選擇，讓「從地方出發、一起守護健康」成為芬園的新形象。