影／公共藝術走進醫療場域 臺中市立醫院成果展亮相

▲公共藝術走進醫療場域，臺中市立醫院「藝起關懷愛在北屯」成果展登場。（圖／臺中市立醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立老人復健綜合醫院(臺中市立醫院)呼應公共藝術主題「藝起關懷愛在北屯」，推動民眾參與藝術計畫，透過社區共創將藝術融入醫療與生活空間，打造兼具健康與溫度的友善場域；3日成果發表中，工作坊學員以樂齡打擊樂結合馬戲與歌聲登台演出，展現活力與創意，也讓醫院成為陪伴身心健康的生活夥伴。

本次活動涵蓋臨時性藝術裝置創作與多元藝術工作坊課程，由民眾與藝術家劉開平共同以傳統編織方法創作的龜結織繞球網系列，設置在臺中市立醫院南院區的藝術步道中，民眾可於2月底前看到兩座羽球與桌球互動裝置展。

此外，手碟瑜珈、藝術治療、陶藝製作、藝術家講座及社區工作坊等，透過藝術表達與創作體驗，刺激長輩的腦部與肢體，促進身心健康，並在投入的過程中獲得成就感與生活樂趣。一位長期擔任社區志工的長輩分享自己從未接觸過打擊樂，雖然常常記不住複雜的節奏動作，但是在練習的過程中感受到自己與夥伴滿滿的活力！

臺中市立醫院張坤正院長表示，醫院肩負的不僅是醫療照護的責任，更希望成為社區的一部分，透過公共藝術與民眾參與活動，讓藝術成為療癒、陪伴與交流的媒介，陪伴不同年齡層的市民，營造高齡友善的生活環境，讓長者在生理復健之外，也能獲得心理支持與社會參與。承辦單位范特喜微創文化也指出，藝術能打開對話、拉近距離，透過工作坊設計，讓民眾從「看藝術」走向「做藝術」，進而理解公共藝術所要傳達的醫院核心價值與社區共好精神。

公共藝術走進醫療場域的系列活動仍持續推進，臺中市立醫院將於1月18日舉辦「公共藝術導覽暨分享講座與手作工作坊」，由藝術家余燈銓老師親自分享在該院設置的11組公共藝術作品，從愛情長跑到孕婦、親情及童年往事企圖刻畫出生命中最美好的時光。邀請市民朋友把握機會，一同走進醫療與藝術空間，親身體驗市立醫院為民眾打造的健康生活園區。