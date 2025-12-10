影/公審司機沒耐心！不滿貨物被拋進門 全網卻一面倒

有民眾在「爆料公社」發文抱怨，不滿貨品被拋物線丟到門內、讓貨品在外面淋雨，公審物流司機送貨沒耐心。影片曝光全網一面倒反轟原PO，直言「讓人家在外面淋雨，你還好意思唉唉叫」。

物流司機在門外等不到人來領貨 。（圖／翻攝自「 爆料公社 」臉書）

有民眾在「爆料公社」發文寫下，「司機大哥，如果沒有耐心，不喜歡送貨，那你就不要去應徵宅配人員，這箱貨裡面是兩支精密儀器，貨品沒有人簽收、讓貨品在外面淋雨，甚至把貨品拋物線的丟到門內。」更點名該物流公司，「你們的工作人員如果是這樣子的送貨態度，真的非常可怕」。影片中可見，司機在大門外等待，未見人來領取，拍照後先試圖透過鐵門門縫將商品放入，但商品太大放不進去，因此選擇從大門上方拋入內，並蹲下將商品立好移至門邊。貼文一出，引發熱議。

物流司機拍照後試圖透過鐵門門縫將商品放入，但商品太大放不進去只好作罷 。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

針對民眾公審送貨司機，網友一面倒直言，「有什麼好爆料的，沒看到他一直在喬角度看塞不塞的進去，發現不行才用上面丟進去，不體諒人家工作辛苦就算了，拖人時間還好意思說話」、「你自己讓人家等你還好意思說」、「這篇發來被罵的，不然當個傻子在門口等你嗎」、「後面都塞車了！ 況且一定都會先打電話！」、「讓人家在外面淋雨，你還好意思唉唉叫，怎樣你付人家薪水膩？」、「不然要全車的貨等你這大爺嗎」、「他的流程都沒有問題，他有拋進去是因為門沒打開，最後他也有喬好位置、沒有置之不理！」、「只講自已有利的？」、「無聊，貨運過程本來就有可能會損毀，怕東怕西就自己去拿」、「我是想問你讓他等多久」。

物流司機只好將商品從大門上方拋入門內 。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

物流司機蹲下將商品立好移至門邊 。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

至於原PO強調商品是「兩支精密儀器」，不少人則表示，「精密儀器寄送應該有理賠上限？或是用其他更安全的方式寄送？」、「精密儀器為什麼會選擇用貨運…這個邏輯讓我感到困惑….」、「等不到人簽收又是精密儀器，我看你下次自取好了」、「精密儀器所以？有理賠機制啊，也有理賠上限喔，一切照合約走不是嗎？如果東西真的很貴為何不加買保險？？」、「精密儀器還還寄貨運？還沒人收貨」。

