影/「公然綁架一國總統！」苑舉正怒批川普：破壞戰後國際秩序

美國日前閃電突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際震撼，台大哲學系教授苑舉正痛斥美國「公然破壞戰後國際秩序」，更動搖美國長期倚賴的國際法體系根基。

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，這則消息「可說是世界級頭條新聞」，但卻是一則令人不安的新聞，「我必須嚴厲譴責這種破壞戰後國際秩序的行為。戰後秩序的核心精神，在於各國依循聯合國憲章與國際法原則行事，而如今卻出現公然綁架一國總統的情況，這已嚴重違背聯合國所強調的和平與主權原則。」

廣告 廣告

不僅如此，苑舉正說，格陵蘭情勢也令人憂心，「委內瑞拉是鄰國，格陵蘭則是盟邦，尤其是北約體系下的丹麥領土。格陵蘭自15、16世紀起即由丹麥擁有，其主權地位是戰後國際社會與聯合國所承認的現狀。否定這一點，等同於否定聯合國本身，也是否定美國自己長期倚賴的國際秩序。」

對於美國總統川普（Donald Trump）要「購買格陵蘭」的說法，苑舉正直言荒謬，「格陵蘭並非無主之地，也不是可以用金錢交易的商品。那裡有5、6萬名居民，美國要跟誰買？發綠卡就能解決主權問題嗎？」苑舉正感嘆，「我父母是戰後難民，從小就告訴我，戰爭對任何人來說都是災難。和平與道德，才是人類得以追求幸福、安身立命的根本。」

延伸閱讀

則本昂大獲大聯盟合約報價！日、美球團搶人 最快本周末決定

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

MLB/岡本和真披上7號！藍鳥曬砲轟朗希影片 劍指道奇