影／公益餐會獅友愛心滿滿陪伴伯立歐天使 蔬鍋藝鍋物彰化店溫馨開席

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由國際獅子會300D1區指導，彰化愛心國際獅子會、蔬鍋藝鍋物彰化店與300D1區關懷飢餓委員會共同主辦、伯立歐顧問團協辦的《天使的幸福中午 公益餐會》，於今（17）日中午在蔬鍋藝鍋物彰化店溫馨登場，邀請喜樂小兒麻痺關懷協會的小作所學員共享暖心火鍋。店家全額贊助餐點，獅友與志工陪伴互動，透過慶生、摸彩等活動，讓學員度過充滿笑聲與關懷的幸福午餐時光。

本次活動特別邀請社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會的小作所學員（伯立歐天使）一同參加，活動內容包括簡單開場致詞、壽星慶生活動與趣味摸彩，讓學員們在溫暖陪伴中共享美味火鍋與幸福時光。開場致詞以輕鬆歡迎為主，鼓勵大家好好享用餐點，現場氣氛溫馨又輕鬆。

蔬鍋藝鍋物彰化店全額贊助天使餐費，彰化愛心獅子會及伯立歐顧問團志工則陪伴學員用餐、聊天並協助活動進行。當天約40人參與，其中10餘位志工投入服務，現場氣氛溫馨感人。

伯立歐創辦人陳忠盛表示，看到學員們臉上洋溢的笑容，就是我們最大的幸福。感謝彰化愛心獅子會、蔬鍋藝及所有志工朋友的陪伴，讓學員們感受到溫暖與關懷。

蔬鍋藝鍋物店長米奇表示，能為伯立歐天使們提供餐點，我們感到很榮幸。希望透過這場公益餐會，讓孩子們享受愉快的午餐時光，也鼓勵更多社會人士一起關懷弱勢族群。

彰化愛心獅子會會長劉方書晴表示，希望透過這場公益餐會，讓每位學員都能感受到社會的關懷。今天大家開心的笑容，就是我們舉辦活動最大的動力。

活動現場除了壽星慶生與趣味摸彩外，學員們也感受到滿滿的關懷與歡樂，開心地與志工、獅友互動、分享用餐的喜悅。媒體朋友亦受邀蒞臨採訪，一同見證這場充滿笑聲與溫暖的愛心饗宴。