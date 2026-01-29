影／公路局推春節疏運優惠 持TPASS2.0+搭乘國道客運最高享42折優惠

▲公路局推春節疏運優惠，包含88條國道客運路線享票價6折優惠，持TPASS2.0+票卡搭乘者最高可享42折優惠，彰化監理站站長黃建興歡迎民眾多加利用。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】交通部公路局為紓解春節連假返鄉及出遊的人潮，於115年2月13日至2月22日推出多項客運優惠措施，包含88條國道客運路線享票價6折優惠，持TPASS2.0+票卡搭乘者最高可享42折優惠，另搭乘國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運，可享基本里程或1段票免費優惠，轉乘指定幸福巴士全程免費，彰化監理站站長黃建興歡迎民眾多加利用。

彰化監理站站長黃建興表示，春節連假期間可利用彰化縣內公路客運路線以及臺灣好行「鹿港祈福線」、「鹿港祈福快線」規劃彰化迎春納福賞燈季之旅。同時，也建議鄉親可以利用手機下載公路客運「iBus」APP，輕鬆查詢客運路線、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，讓您搭乘更便利。

廣告 廣告

▲交通部公路局中區養護工程分局於今日邀請彰化地區當地媒體說明轄區省道、快速公路及國道易壅塞路段之疏導及用路人交通資訊。（圖／記者林明佑攝）

黃建興指出，春節連假期間及尖峰時段，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，彰化監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求。

▲交通部公路局為紓解春節連假返鄉及出遊的人潮，於115年2月13日至2月22日推出多項客運優惠措施，包含88條國道客運路線享票價6折優惠，持TPASS2.0+票卡搭乘者最高可享42折優惠。（圖／記者林明佑攝）

115年春節連續假期自2月14日至2月22日共9天，預期返鄉與旅遊車潮湧現。交通部公路局自2月13日起至2月22日止，啟動為期10天的春節連假交通疏運計畫，加強省道、快速公路及國道替代道路整備，以分散車流、確保行車順暢。

▲春節疏運措施看板。（圖／記者林明佑攝）

交通部公路局中區養護工程分局今日邀請彰化地區媒體說明疏運重點，指出春節期間彰化縣內八卦山大佛風景區、鹿港天后宮國家歷史風景區及溪州公園等觀光景點，預期將出現大量車潮。其中，台1線221公里處鄰近的溪州公園，春節期間舉辦「2026花在彰化」活動，吸引全國民眾春遊賞花，周邊道路將加強疏導。

中區養護工程分局表示，前往八卦山大佛風景區，可由國道1號彰化交流道接台19線，或由王田交流道接台1線南下，亦可由國道3號快官交流道轉台74甲線、彰195線前往；鹿港歷史風景區南下車流可由國道1號彰化交流道接142線，或國道3號和美交流道轉台61線、台17線進入，北上則建議由埔鹽系統交流道接台76線、144線；溪州公園南下可由國道3號快官系統交流道轉台74甲線、東彰路、152線抵達，北上則由國道1號西螺交流道接台1線、152線進入。

針對施工路段，中區養護工程分局指出，台61線中彰大橋（160至163公里）目前進行改建工程，採半半施工維持雙向通行，呼籲用路人留意現場指引；另台14線茄荖橋改建工程預計於農曆年前提前完工通車，可望紓解部分車流。

中區養護工程分局也提醒，國道仍是多數民眾返鄉首選，春節期間若出現壅塞，彰化地區國道1號可改走台74、台74甲及台1線，國道3號則可利用台61線、台14線作為替代道路。其中，國道3號北上霧峰路段壅塞時，可由中興系統交流道轉台76線、144線銜接台61線北上；南下快官、霧峰路段壅塞時，則建議由快官系統交流道轉台74甲線、台14丙及台14線，再接草屯交流道續行。

此外，公路局推出的「幸福公路App」整合即時路況影像、替代路線、防災及施工資訊，並新增語音播報功能，協助駕駛即時掌握交通狀況。春節期間，省道沿線也將透過可變資訊標誌（CMS）、警廣路況頻道及24小時通報專線，隨時提供最新交通資訊，確保春節連假交通疏運順暢。