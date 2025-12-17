影/公路驚魂！北海道機場巴士突陷火海 41人緊急逃生

日本北海道驚傳巴士起火意外，一輛從北海道札幌開往新千歲機場的巴士，今上午11時40分左右，突然在高速公路起火燃燒，車上共41人緊急逃生，所幸並未造成傷亡。

事發後巴士被燒成空殼。（圖／翻攝NNN）

綜合日媒報導，根據巴士營運公司表示，巴士駕駛於上午11時30分左右，緊急聯繫公司表示巴士起火，根據途經民眾拍下現場畫面顯示，巴士不斷冒出火苗，且被滾滾濃煙包圍，狀況相當駭人。

一名巴士乘客透露，火警發生時情況十分緊張，但大家迅速從車輛中撤離，「我正在看窗外，突然聞到濃煙，司機馬上大喊『大家快走』，我們全部安全下車了，但不久巴士就陷入火海。」另一名乘客也說，「雖然驚魂未定，但感謝消防人員迅速到場。」事發後當地動員至少18輛消防車緊急滅火。

廣告 廣告

警消證實，事發時車上共有41人，包括40名乘客和1名駕駛，但所有人都已安全撤離，無人受傷。據悉，該巴士當時正從札幌前往新千歲機場，警方和消防局正在調查起火原因。由於車輛起火，道尾高速公路千歲至惠庭路段，以及道東高速公路千歲惠庭至千歲路段，全部雙向封閉。

延伸閱讀

MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製

MLB/讀賣巨人洋投也現逆輸出 1年約加盟國民

MLB/費城人開福袋！ 1年約簽下遊騎兵奪冠功臣