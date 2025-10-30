影/公車爆胎撞上保時捷 車主看到愛車慘狀當場傻眼

台北市內湖區成功路四段日前發生一起公車爆胎事故，一輛民營公車疑因右前輪爆胎導致車輛失控，擦撞路邊停車格內兩輛汽車，其中一輛為保時捷帕拉梅拉，車主事後在社群平台分享愛車受損畫面，無奈表示「心碎的一天」。

這起交通事故發生於27日下午5時50分許，一名51歲黃姓女駕駛開公車沿成功路四段，西往東方向慢車道行駛，行經成功公園前時右前輪突然爆胎，車輛失控向右偏移，公車右前車頭先後擦撞停在路邊停車格內兩輛車的左側車身，造成兩車明顯毀損，其中一輛還是保時捷帕拉梅拉，要價600萬至1200萬不等。

回分局獲報後也立即派警員趕到現場，這起事故未造成人員傷亡，經交通分隊於現場處理並進行酒測，公車司機黃女酒測值為0，排除酒駕因素。

被撞的保時捷帕拉梅拉車主在社群平台Threads上分享了這起意外，自嘲道：「在停車格被公車撞的機率有多高？半邊車全毀⋯心碎的一天。」他表示，接到警方電話時一度以為是詐騙電話，「不看不知道，一看嚇一跳⋯輪軸爆了、鋁圈爆了、輪胎掛了、引擎蓋變形了，我的人也蒸發了。」內湖警分局呼籲，駕駛人行車前應檢查輪胎胎壓與車況，避免因爆胎造成意外事故。後續將依規定釐清事故責任。

