(影) 共同防禦條款恐「失效」! 美戰略轉印太 北約緊急接管快速反應部隊

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭戰場的全面停火，試圖終止俄烏兩國間的武裝衝突，但其展現出的親俄態度卻令許多歐洲盟友感到擔憂。近期有消息稱，法國、德國等具有較強軍事實力的北約成員國準備進一步強化軍力，應對俄羅斯可能帶來的威脅。與此同時，一位歐盟國防官員也提出警告，呼籲歐洲國家提前做好準備，避免遭受北約「共同防禦條約」突然失效所帶來的衝擊。





X 推主「rainbow7852」指出，由 2.3 萬名現役士兵與 10 萬名預備役人員組成，成員涉及土耳其、西班牙、波蘭、希臘、立陶宛、英國與馬其頓等多個國家的法國第三裝甲師預計將於 2026 年 7 月正式接管北約快速反應部隊 ( NRF ) 的空中與地面作戰力量，並透過「北約增強前沿反應部隊」( ARF )，負責執行北約的全球部署與高強度任務，進一步提升歐洲國家面對俄羅斯威脅時的防禦能力。

廣告 廣告





俄羅斯近期多次派遣無人機、戰鬥機入侵波蘭、羅馬尼亞等東歐國家的領空，北約也持續加強東翼的防禦與軍事威懾能力，並出動戰機打擊入侵的俄羅斯無人機。圖為波蘭 F-16 戰機。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號





「rainbow7852」表示，與行動範圍有限的 NRF 不同， ARF 幾乎可以「被部署到世界任何地方」，並執行從訓練到高強度作戰的各種任務。其中，法國第三裝甲師將負責該部隊的地面指揮任務，成為北約在歐洲地區的重要軍事力量，原先歸屬於 NRF 的空中指揮任務則預計交由法國軍方管理。





與此同時，德國聯邦國防軍也宣布將在陸軍司令部旗下設立「鳥群」作戰部隊，並將該單位作為無人機與機器人的中央協調中心。「rainbow7852」指出，德國希望透過該部隊推動新技術的研發速度，並同時縮短地面與空中無人系統投入使用的所需時間。另外，「鳥群」也將與一線士兵、軍官進行意見交流，直接進行新技術的測試、改進與推廣。





德國建議北約派駐 80 萬大軍前往俄羅斯邊境地區，準備可能與俄羅斯發生的全面衝突。 圖：翻攝自 騰訊網 徐量





另一方面，X 推主「NOELREPORTS」也引用歐盟國防專員安德留斯．庫比柳斯 ( Andrius Kubilius ) 的觀點，警告歐洲國家必須進行戰略調整。庫比柳斯表示，美國近年逐漸將戰略重心轉移至印太地區，川普政府也多次發出希望歐洲國家承擔更多責任的信號，認為未來俄羅斯與歐洲國家爆發全面衝突時，美國可能不會履行北約第五條的「共同防禦條約」。





庫比柳斯強調，歐洲國家必須建立起備用的安全保障機制，並推動相關機構完成事前準備，應對未來俄羅斯發動攻擊時「共同防禦條約」失效的局面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 泰柬邊境衝突再起！ 連兩日爆武裝衝突 泰F-16襲擊柬基地 柬抓15泰民

直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....