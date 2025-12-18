(影) 共和黨議員結合民主黨挺平價醫療法案! 議長強生：沒失去眾院控制權

[Newtalk新聞] 美國眾議院於當地時間 12 月 18 日，由共和黨議員發起一項旨在延長《平價醫療法案》（ACA）非補貼條款 3 年的提案，並透過「解除控制請願」程序獲得 218 個簽名強制通過。此舉由搖擺選區的共和黨人主導，並在投票過程中以 204 比 203 的微弱優勢通過程序動議，引發民主黨議員抗議投票被中途截斷。眾議院議長邁克．強生（Mike Johnson）事後否認自己「失去對眾議院的控制權」，強調議事運作正常。





根據 X 帳號「rainbow7852」的貼文指出，本次提案由部分共和黨議員聯合民主黨力量，利用「解除控制請願」機制成功取得 218 個簽名，從而繞過議院領導層直接將法案推進至全院表決。該提案主要內容為延長《平價醫療法案》中非補貼相關條款 3 年，但不包含民主黨所主張的對大型保險公司延長補貼的內容。美媒《ABC News》報導稱，議長強生在記者追問是否失去對眾議院控制時明確否認，並強調議事程序仍在進行中。





提案透過特殊機制從而繞過議院領導層直接將法案推進至全院表決。（眾議院示意圖） 圖：達志影像／美聯社





同時，投票過程出現也出現爭議，X 帳號「Brian Allen」描述，在眾議員萊利．摩爾主持下，當共和黨剛取得足夠票數（204 票贊成、203 票反對）時，即敲槌宣布通過程序動議，民主黨眾議員吉姆．麥高文（Jim McGovern）當場抗議，指稱同黨議員丹．高德曼（Dan Goldman）正在投票席試圖投票卻被阻止，直呼「這是暴行」，報導指出，此一技術性截斷投票的行為被批評為「操縱」，而非效率。





民主黨眾議員吉姆．麥高文（Jim McGovern）當場抗議。 圖：達志影像／美聯社





另一方面，X 帳號「淘喵先生」則從法案內容角度說明，為了降低保費成本，共和黨提案允許民眾以團體形式購買保險，卻排除民主黨版本的補貼延長，其貼文指出，程序動議以 213 票贊成、209 票反對通過，為後續最終全院投票清除障礙。





美國眾議院內部分歧，尤其是共和黨與民主黨的合作，對議長領導權威構成挑戰。儘管強生公開否認失控，但投票過程的爭議及法案強行推進的方式，可能引發對議事公正性的質疑，法案後續將進入全院表決，其結果可能影響數百萬民眾的醫療保險保障。

