(影) 共機一起飛就被盯上! 國軍監控殲-16、空警-500 中秀台北空拍片威脅

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍於昨日（29）在台灣周邊開始「正義使命 2025」軍事演習，在 5 個劃定海域和空域內進行實彈射擊等活動。中華民國國防部持續監控共機動向以應對威脅，昨日下午國軍公布 F-16V（Block20）透過 AN/AAQ-33「狙擊手先進瞄準吊艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）監控共機殲 -16之畫面。此外，國軍還公布了共軍空警-500 預警機的畫面，顯示它一起飛就被國軍盯上。





廣告 廣告

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，AN/AAQ-33 吊艙具有搜索與標定功能，對空探測距離在 187 公里左右，可在不處發雷達告警的情況下完成鎖定。另外，他認為在年尾時分宣布演習，可能是為了緩解中國的內部壓力，以及對今年美國《2026年國防授權法》與日本台灣有事論做出回應。





央視稱是由解放軍無人機拍攝的台北盆地影像。圖：翻攝自 Bilibili《央视新闻》





中國方面，《央視新聞》昨日晚間貼出一段影片，稱是由解放軍無人機拍攝的台北盆地影像，可以看到知名地標台北 101。網路上針對這段影像的真實性評價不一，X 帳號《新‧二七部隊》和《作家崔成浩》等認為這是擷取自觀光用途的觀音山硬漢嶺即時影像直播，央視作法乃移花接木，而知名軍事、時事 Youtuber《說真話的徐某人》則在 X 上表示這類影像在外海就拍攝的到，難度並不高，故認為較可能為真。目前觀音山硬漢嶺即時影像直播已暫時停止。





截至 30 日上午 6 時，國防部偵獲共機 130 架次（逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域 90 架次）、共艦 14 艘及公務船 8 艘，持續在臺海周邊活動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

「正義使命」引出「神秘軍機」? 日戰機也起飛 台海劃危險區逾850航班恐波及