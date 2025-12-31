影／共軍圍台軍演沒收鄰接區？ 美官方沈默江啟臣揭警訊

江啟臣指出，中共軍演沒收24浬鄰接區，更值得關注的是，美國官方的沈默。

中共「正義使命」圍台軍演落幕，立法院副院長江啟臣今天（31日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，等於沒收24浬鄰接區，更值得關注的是，美國官方的沈默，大國之間的關係變化。

兩岸關係兵凶戰危，江啟臣指出中共近年來演習不計其數，而且越來越逼近12海浬，雖然只是進入鄰接區，但依照國際海洋法，還是可以行使管轄權，這次卻被共軍沒收了。「最近幾次演習，裴洛西那一次，沒收了台海中線，這一次可以說沒收24浬鄰接區，甚至掉到12浬旁邊，是非常逼近的...」

江啟臣還觀察到一個警訊：大部分都是國際媒體在譴責，但美國和日本官方卻異常低調，這種大國關係的變化，沈默的背後傳達出的警訊，台灣必須特別注意。江啟臣也警告溫水煮青蛙，如果大家覺得被封鎖，忍一天就過去了，但如果天數變長，或是認為習以為常，可能就會鬆懈。