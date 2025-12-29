影／共軍展開「正義使命-2025」圍台軍演 鄭麗文：錯誤兩岸政策造成兵凶戰危

共軍展開「正義使命-2025」圍台軍演，鄭麗文批賴總統錯誤兩岸政策造成兵凶戰危。

共軍展開「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文今天（29日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，錯誤的兩岸政策，才是造成兵凶戰危的原因，賴總統沒招了，只會販賣芒果乾（亡國感）。

鄭麗文批評賴總統一直踩紅線，因為拿不出政績，無法解決問題，只能造成兩岸對立，利用仇恨做政治動員。

鄭麗文直指錯誤的兩岸政策，才是把今天推向兵凶戰危，國際社會高度焦慮的原因，賴總統一直不斷挑釁試圖踩紅線，毫無感受到想要遞出橄欖枝、緩和兩岸關係締造和平，因為兩岸越是對立，越有利賴清德販賣芒果乾（亡國感），他只剩下這個方法，因為他沒有任何政績，沒有解決問題的能力，只能不斷加深恐懼，透過仇恨做政治動員。

廣告 廣告

鄭麗文表示賴總統不斷在內部找敵人，但得不到認同，否則大罷免不會失敗，他把自己的路走絕了，卻鐵了心要走到底，但這是條死路，不斷往死路鑽，最後連累兩千三百萬人，這是一件悲哀的事，其實在野黨才是代表主流民意，代表著台灣人民愛好和平，願意對國際社會做出重要貢獻，但絕不是要當「砲灰」。