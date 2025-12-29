影》共軍「正義使命2025」軍演首波畫面曝！ 陸媒隨行喊：抵達台島以東

解放軍東部戰區今（29日）在台灣周邊實施軍事演習「正義使命-2025」，並釋出這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」。在接近中午時，東部戰區微博也曝光相關軍演影片，畫面內容包含戰機升空等。

東部戰區約在中午左右，在微博釋出影片並指出，「開展正義使命2025演習，東部戰區位台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，12月29日，中國人民解放軍東部戰區，位台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展了全球影響，東部戰區開展對海突擊等科目演練。」

從影片中可已看到有不少軍機升空，也有隨軍記者穿著迷彩服在艦上、對著鏡頭表示，「我已跟隨海軍編隊抵達台島以東相關海域。」

