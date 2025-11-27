(影)再度訪台! 黃仁勳現身四平街買蜜餞 傳此行與張忠謀有關

[Newtalk新聞] 輝達創辦人兼執行長黃仁勳本月初才剛來台參加台積電活動，沒想到今（27）日又被民眾直擊現身台北。有網友表示，自己在中山區四平街巧遇黃仁勳，當時他帶著妻子 Lori 及女兒 Madison，先到私房愛店「花娘小館」用餐，隨後再到四平街選購蜜餞，一家人輕鬆的行程也讓不少民眾驚喜不已。





有一位網友在社群平台Threads上發文表示，剛踏出家門，發現黃仁勳在隔壁購物的機率是多少，而從網友附上影片可以看到，黃仁勳正在蜜餞店挑選採購蜜餞，不少發現黃仁勳的民眾也在店門外拿起手機搶拍AI教父的風采，可見黃仁勳的人氣之高。

雖然黃仁勳此行抵台確切時間及行程尚未公開，不過外界普遍揣測，可能與台積電創辦人張忠謀健康狀況有關。黃仁勳與張忠謀關係深厚，過去曾多次公開表示對其敬重與感激。先前曾傳出張忠謀身體微恙，黃仁勳此時造訪台灣，是否為私人探視之行也引發討論。然而截至目前為止，輝達官方並未對黃仁勳此次訪台行程做出正式說明。





回顧本月初黃仁勳抵台，他不僅參觀台積電位於台南3奈米晶圓廠，還前往台積電運動會致詞，並與台積電董事長魏哲家同框，展現與台積電深厚合作關係。活動結束後，黃仁勳隨即前往桃園機場搭乘私人專機離台，行程可說緊湊而高效率。

