(影) 再搞就難進歐盟！川普女兒島嶼開發受阻 民眾上街高喊 : 「阿爾巴尼亞不賣」

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[Newtalk新聞]

美國現任總統川普（Donald Trump）的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫什納（Jared Kushner）在歐洲的奢華房地產開發案，正引發一場激烈的環境與政治風暴。根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，伊凡卡本週在接受美國主持人森拉（David Senra）的 Podcast 節目採訪時，高調讚譽其最新建案，形容這是一座「位於地中海中心、令人難以置信且美麗的 1,400 公頃私人島嶼」，並包含長達 5 英里的阿爾巴尼亞優美海岸線，預計將打造成頂級度假村與飯店。

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然而，這項龐大的開發計畫卻直接踩在受保護的自然棲地上，引發阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）爆發大規模街頭抗議，民眾高舉粉紅色紅鶴的紙板，強烈反對這項可能摧毀生態的百億建案。





阿爾巴尼亞民眾強力抗議 圖：翻攝自 X @OccupyDemocrats





開發案的爭議核心位於兩個關鍵地點：第一個是曾為共產黨時期軍事基地的無人島薩贊島（Sazan Island）；第二個則是未經開發的皮舍波羅-納爾塔（Pishe Poro-Narta）保護區海灘。該區域屬於阿爾巴尼亞的自然保護景觀，更是瀕危的僧海豹、產卵的赤蠵龜以及超過 200 種鳥類（包含紅鶴與鵜鶘）的珍貴棲地。





儘管官方宣稱計畫尚未動工，但國際環保組織《BirdLife》歐洲區主任布倫納（Ariel Brunner）向《CNN》透露，他們於 5 月初視察該地時，親眼目睹怪手正在挖掘海灘，卡車也在鋪設礫石，且現場完全沒有設立任何施工許可證或宣告身份的告示牌。





當地環保組織《PPNEA》的生物學家內扎伊（Melitjan Nezaj）也痛批，施工已阻斷了納爾塔潟湖（Narta Lagoon）與海洋相連的兩個通道之一，切斷了潮汐交換，對魚類、鳥類及整個食物鏈造成立即且不可逆的連鎖破壞。





環保組織警告稱，該計畫將威脅地中海最重要的生物多樣性熱點地區之一，以及對候鳥棲息地至關重要的敏感沿海濕地。 圖：翻攝自 X @NewsTongueX





面對排山倒海的抨擊，阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）接受《CNN》訪問時極力護航，堅稱該案目前尚未正式立案，環境影響評估也仍在進行中。他強調，開發團隊已聘請顧問公司調查環境影響，並保證絕對不會「把混凝土澆在紅鶴的頭上」，試圖證明經濟發展能與自然共存。





而負責該案的《Sazan Real Estate Development LLC》董事長阿貝赫塞拉（Asher Abehsera）則發表聲明表示，他們專注於負責任的管理與環境改善，並已準備好配合公共程序推進。然而這番言論未能平息民眾怒火，抗議群眾本週持續在首都街頭高喊「阿爾巴尼亞不賣」的口號。





大批民眾湧上地拉那街頭，揮舞著阿爾巴尼亞國 圖：翻攝自 X @MarioNawfal





這起事件的背後，更牽扯出法規為特定財團開後門的重大爭議。由於庫什納目前擔任其岳父、也就是美國總統川普的特別特使，外界一再對其私人商業交易可能引發的利益衝突提出嚴重警告。雪上加霜的是，阿爾巴尼亞於 2024 年極具爭議性地修改了自然保護法，明文豁免「 5 星級或以上之卓越建築」及相關飯店活動，允許其在受保護的生態區內進行開發。





《BirdLife》主任布倫納直言，這是他職涯中見過最殘暴的環保立法。這項針對性極強的修法引發了歐盟的嚴重關切，歐盟執委會發言人向《CNN》證實，已向阿爾巴尼亞環境部長表達擔憂，直指此舉恐危背歐盟法規，進而危及阿爾巴尼亞加入歐盟的談判進程。





同時，阿爾巴尼亞打擊腐敗和有組織犯罪特別結構（SPAK）也正展開獨立調查，儘管目前尚未證實與庫什納有直接關聯，但這場由美國權貴牽頭的開發案，正讓這個歐洲人均 GDP 最低的國家陷入經濟開發與生態浩劫的嚴重撕裂。

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