影/再槓川普！美名嘴謔稱其「唐尼國王」 痛批美暴政盛行

美國深夜脫口秀主持人吉米金默（Jimmy Kimmel）於耶誕節在英國第四頻道（Channel 4）發表「另類耶誕演說」，猛烈抨擊美國總統川普，並宣稱美國「暴政盛行」，更揭露自己曾遭美國政府威脅而被迫停播節目。這場演說在查爾斯三世國王年度演說後不到兩小時播出，該頻道被定位為刻意挑戰王室演說的挑釁性內容。

美國深夜脫口秀主持人吉米金默。（圖／美聯社）

根據《紐約郵報》報導，吉米在演說中直言：「從法西斯主義的角度來看，今年真是非常棒的一年。」他指控美國政府試圖讓他閉嘴，並嘲諷川普為「唐尼國王八世」（King Donny VIII）。吉米表示：「你們可能在報紙上讀到，我國總統想要讓我閉嘴，因為我沒有用他喜歡的方式崇拜他。美國政府對我和我工作的公司發出威脅，突然間我們就停播了。」

這位脫口秀主持人將自己重返電視螢幕視為對川普的勝利，他告訴觀眾：「我們贏了，總統輸了。」吉米向英國觀眾警告，民主倒退可能發生得很快，並誇口說自己停播後「每晚回到螢幕上，給地球上最有權勢的政治人物一頓應得的痛罵」。

吉米再度抨擊美國總統川普。（圖／美聯社）

吉米提醒英國民眾：「也許你們在想，政府封殺批評者是發生在俄羅斯、北韓或洛杉磯這些地方的事，不會在英國發生。這正是我們的想法，但現在我們有唐尼國王八世在呼籲要求處決犯人。這一切發生得很快。」川普上個月曾表示，敦促美國軍人拒絕非法命令的民主黨議員涉及「煽動叛亂行為，可判處死刑」，並呼籲逮捕他們並進行審判。民主黨譴責這種言論危險且煽動政治暴力，白宮否認川普真的在呼籲處決，但並未撤回其對死刑的提及。

此前幾個月，由於吉米對保守派活動人士查理柯克（Charlie Kirk）遇刺事件的相關言論引發爭議，其節目《吉米夜現場》曾遭電視台停播近一週。這次吉米的演講加劇了他與白宮的矛盾，他長期以來一直是深夜脫口秀節目中對川普最直言不諱的批評者之一。

今年9月柯克遇刺身亡。（圖／美聯社）

吉米在耶誕演說中直接提及這段經歷，稱自己的復出是「九月奇蹟」。他說：「數百萬人站出來說，不，這不能接受。因為這麼多人發聲，我們回來了。」吉米向英國觀眾道歉，為將美國政治混亂輸出到海外致歉。他表示：「我們不全都像他那樣，我們現在正經歷一點動盪，但我們會恢復的。」

第四頻道的「另類耶誕演說」於1993年推出，是該頻道的長期傳統，旨在以建制外的聲音對抗英國王室演說。

