(影) 再次打擊俄能源設施！ 裏海3石油採集平台遭炸 被迫停產

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方至今仍在前線地區進行激烈的交戰，高度對立的情緒也令美國、歐洲國家希望的烏克蘭和平協議難以成功推行。近期有消息稱，為了阻斷俄羅斯的戰爭資金，烏克蘭派遣特種部隊襲擊了位於裡海的俄羅斯石油採集設施，至少 3 座石油鑽井平台陷入停產。與此同時，烏軍也針對俄軍的前線設施發起更進一步的打擊，試圖透過一系列的破壞行動，阻止克里姆林宮的侵略計畫。





X 推主「Special Kherson Cat」、「NOELREPORTS」與白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，當地時間 11 日晚間，烏克蘭特種部隊發起行動，對位於裡海的俄羅斯盧克石油公司的菲拉諾夫斯基、科爾恰金以及格雷弗等三座石油採集平台發起打擊，並成功破壞三座平台的關鍵系統，實現了暫時停止相關設施生產石油的目標。





「Special Kherson Cat」稱，烏克蘭官方透過聲明表示，三座遭到襲擊的石油採集平台都是持續向俄軍部隊運送燃料的設施，認為此次攻擊將導致相關設施面臨長時間的停產，影響俄軍部隊的燃料補給計畫。「NOELREPORTS」也補充指出，菲拉諾夫斯基與科爾恰金鑽井平台的渦輪通風裝置在此次襲擊行動中受損，影響了石油採集裝置的散熱能力。格雷弗鑽井平台則是因電力系統遭到破壞，無法在短時間內重新啟動石油的採集計畫。





《NEXTA》則進一步表示，除了打擊俄羅斯的石油採集設施外，烏軍也針對盧甘斯克、赫爾松等地區的俄軍設施發起打擊。其中，針對盧甘斯克的空襲行動成功破壞了一座俄軍 Buk-M3 防空系統；針對赫爾松的打擊則破壞了俄軍第 49 集團軍的一座後勤倉庫。《NEXTA》稱，烏克蘭軍方透過聲明，強調將繼續針對俄羅斯的各項設施發起打擊，「後續行動仍在進行中」，預估未來數日將會出現更多類似的襲擊報告。

